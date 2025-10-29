Exige a la ONU el fin del cerco de EU a Cuba

L

a Organización de las Naciones Unidas cumplió 80 años de existencia mientras continúa la batalla contra el bloqueo comercial y financiero a Cuba. Durante más de 60 años el imperialismo estadunidense ha impulsado, de la mano de republicanos y demócratas, el bloqueo comercial contra el país caribeño que se mantiene dignamente en pie.

Las argucias o mentiras que utiliza el gobierno estadunidense son increíbles. Un ejemplo de ello es la acusación a la isla, sin pruebas, de ser un país que apoya el terrorismo y que viola los derechos humanos en su propio país.

En muchas resoluciones de la ONU, la mayoría de países han votado por el fin del bloqueo. Sin embargo Washington, que se ha autonombrado como el mandamás del mundo, veta la resolución favorable a su levantamiento, provocando que se prolongue injustamente.

Debido al bloqueo, Cuba no tiene acceso a energía y tecnología, recursos fundamentales para el desarrollo independiente del país.

El bloqueo debe terminar incondicionalmente, al igual que las falsas acusaciones que el imperialismo le imputa. La solidaridad internacional con el pueblo y el gobierno cubano se demostrará nuevamente en las votaciones. ¡Viva la revolución cubana! ¡Abajo el imperialismo!

Luis Langarica A.

Pide que autoridades consulten a ciudadanos sobre los bloqueos

¿Quién está detrás de tantos bloqueos que se realizan todos los días, en todas partes y por cualquier motivo? Sin contar con los ya cotidianos encapuchados. ¿Hasta cuándo las autoridades dejarán de tratarlos con tersura?

¿Importa más que no se llame represor a un gobierno, que el perjuicio que causan a tanta gente en sus actividades diarias? De todos modos la narrativa opositora siempre será reprobatoria. Que la autoridad consulte a la ciudadanía y actúe en consecuencia.

Juan Manuel Hernández Castillo

Exhorta a que la UNAM regrese a sus raíces

Considerando los actuales acontecimientos que están bullendo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pensé en sus raíces profundas e indestructibles que la han nutrido, sostenido y que continúan definiéndola, pese a todas las vicisitudes que ha enfrentado a lo largo de su historia.

¿De qué naturaleza son las fuerzas inmateriales que la mantienen de pie? Una guía es mirar a su pasado. Justo Sierra, en un fragmento de su discurso de inauguración de la UNAM, dice: “el fondo de todo problema, ya social, ya político, tomando estos vocablos en sus más comprensivas acepciones, implica necesariamente un problema pedagógico, un problema de educación”. ¿Esta es una frase iluminadora que permite arrojar luz para entender el presente no sólo en el ámbito universitario, sino los de todo el país? En efecto, ¿por qué los legisladores, cuando aprobaron la fundación de la UNAM, le añadieron el atributo “nacional”? Evidentemente este agregado encomendaba a la institución cumplir misiones con la nación. ¿Las está cumpliendo? Principalmente la relacionada con la educación para formar jóvenes, en el sentido amplio y profundo de la palabra