▲ Al norte de la ciudad de Gaza, los bombardeos del ejército israelí alcanzaron viviendas y el patio del Hospital Shifa. En Jan Younis, dos niños fueron asesinados. Foto Ap

Afp, Reuters, Europa Press, Xinhua y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 31

Gaza. Israel bombardeó ayer Gaza después de que el primer ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, ordenó lanzar “ataques poderosos” contra el arrasado enclave, tras acusar a Hamas de violar el alto el fuego –impuesto el 10 de octubre por el presidente Donald Trump– durante el cual han sido asesinados por fuego israelí al menos 94 palestinos.

Horas después, Trump aseguró que “nada comprometerá el acuerdo alcanzado para Gaza”, y defendió los bombardeos israelíes: “mataron a un soldado israelí. Por lo tanto, los israelíes contra atacaron, y debían de hacerlo”.

En declaraciones a periodistas durante su viaje a Corea del Sur, el magnate también advirtió que “si tenemos que hacerlo, eliminaremos a Hamas con mucha facilidad y será su fin, por lo que deberían comportarse adecuadamente”.

Agregó que se está llegando a la segunda fase de su “plan de paz”, sin especificar cuáles eran los objetivos o las expectativas concretas.

Antes, el vicepresidente estadunidense, JD Vance, indicó que “el alto el fuego se mantiene, pero eso no significa que no se reporten pequeñas escaramuzas aquí y allá”.

Hamas negó su presunta implicación en un tiroteo en Rafah y reiteró su compromiso con mantener el alto el fuego.

“La ocupación bombardeó Gaza con al menos tres ataques aéreos, a pesar de la tregua”, declaró Mahmud Bassal, portavoz de la defensa civil gazatí.

La ofensiva al norte de la ciudad de Gaza alcanzó viviendas y el patio del Hospital Shifa; también se reportaron ataques en el campamento de refugiados al centro del enclave, en Nuserait, y al sur, en Jan Younis, donde dos niños fueron asesinados, informó el diario palestino Filastín.

Al menos 18 personas fueron abatidas ayer y más de cien resultaron heridas en todo el territorio.

La radio del ejército de Israel informó que sus fuerzas dispararon artillería contra la ciudad de Rafah, luego de que “los combatientes de Hamas atacaron a soldados israelíes con armas antitanque y francotiradores”, por lo que Netanyahu ordenó “lanzar ataques poderosos y contundentes de carácter inmediato”.