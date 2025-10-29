David Brooks y Jim Cason /II y Última

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 29

Nueva York y Washington. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en entrevista con La Jornada expresa su sorpresa ante una campaña de inédita presión impulsada por el Departamento de Estado estadunidense para lograr que países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) modifiquen su voto de repudio, expresado por 33 años, contra el bloqueo económico a la isla por el gobierno de Washington durante la sesión programada para esta semana en la Asamblea General, en la cual se debatirá una resolución sobre el tema. A la vez, condenó el ataque contra el programa internacional de cooperación médica de La Habana como parte de la ofensiva de la Casa Blanca.

Asimismo, destacó que los nexos bilaterales entre Cuba y México debe ser modelo para las relaciones hemisféricas.

–Hay una campaña de presión sin precedente de Estados Unidos para que otros países modifiquen su voto esta vez –el año pasado el resultado fue de 187 sufragios contra el bloqueo, dos a favor y una abstención. ¿Por qué es tan importante esto para Washington por primera vez?

–Estoy sorprendido por la manera en que el gobierno actual de Estados Unidos o por lo menos el secretario de Estado, que no es lo mismo. Siento que en este tema también funciona una agenda personal corrupta, anclada en la politiquería de Miami.

“No ha habido declaraciones agresivas contra Cuba del presidente de Estados Unidos y por eso llama la atención este intento desesperado del Departamento de Estado de imponer a otras naciones un cambio de su discurso y de su voto en esta resolución a la que Wa-shington, en los gobiernos sucesivos con breves excepciones, siempre subestimó o sobre la cual mostró una gran resignación.

“El despliegue ha sido extraordinario. Incluye el envío de emisarios, la movilización personal del secretario de Estado, subsecretarios y funcionarios de esa dependencia, así como de las representaciones diplomáticas, los embajadores estadunidenses en todas las latitudes y la misión permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, aquí mismo en Manhattan o incluso presiones inusitadas de su representación en La Habana contra el cuerpo diplomático acreditado. Para mí es sorprendente que las peores y más brutales coerciones se han ejercido contra Europa.

Argumentos brutales

“Las misivas y argumentos constituyen una amenaza brutal, porque le pide a los gobiernos que lo consideren un asunto de máxima prioridad y que Estados Unidos lo abordará en el futuro en conformidad con los estatutos, reglamentos y autoridades legales aplicables. Lo cual quiere decir que si usted no cambia su voto será objeto de sanción. Exige a los países que si mantienen su voto y su narrativa estarán agrediendo los intereses de Washington, sirviendo al eje chino-ruso, caraqueño, y a favor del interés de redes criminales que ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y de las naciones del hemisferio.

“Esto es un reconocimiento del absoluto aislamiento que provoca la política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos, los obstáculos que crea en sus relaciones con terceros países y su aceptación de que no han funcionado sus presiones ni su política, ni el cerco mismo, que provoca un enorme daño humanitario en Cuba y un desastre económico, en particular desde 2019, pero que no hace avanzar a Estados Unidos en el propósito de derrotar la revolución cubana.

“Que sea con relación a este asunto puntual, que es una mera votación no vinculante en la Asamblea General de Naciones Unidas, históricamente desdeñada, no sólo por Estados Unidos, sino por la prensa de la potencia, llama mucho la atención y duplicará el valor del apoyo abrumador que va a recibir la condena al bloqueo, la defensa del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, así como la solidaridad con Cuba. Será otro hito en esta escalada agresiva contra La Habana y nuestra América, y en contraparte, un gran triunfo que nuestro pueblo celebrará.