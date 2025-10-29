Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 28
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe son una clara violación a la soberanía de la república bolivariana y aseguró que el objetivo de las mismas no es combatir al narcotráfico.
Durante una entrevista con el periodista Miguel Pérez Pirela, de La Iguana TV, el mandatario aseveró que “Venezuela tiene el apoyo, la solidaridad y la compresión de la opinión pública del mundo entero”, y afirmó que “no hay nadie que respalde estas acciones temerarias, guerreristas y de amenaza a un pueblo pacífico”.
Reiteró que el objetivo del despliegue militar de Washington no es el narcotráfico, sino apoderarse del petróleo, el gas y el oro del país bolivariano.
“Lo que buscan en Venezuela es un cambio de régimen para robarse el petróleo, el gas, el oro, con el fin de apoderarse de las tierras hermosas que tenemos para producir”, advirtió el mandatario.
Frente a las acciones estadunidenses, Maduro aseveró que su país “tiene el reto de preservar su paz, ejercer la soberanía y defender su derecho a la vida, la alegría y la felicidad”. Entrevista completa en: https://tinyurl.com/y6s2jyzp
Fracasa plan para secuestrar al mandatario
La agencia Ap reveló que un agente federal estadunidense presentó una propuesta audaz al piloto principal de Maduro, el general venezolano Bitner Villegas: lo único que debía hacer era desviar de forma disimulada el avión del presidente venezolano a un lugar donde las autoridades estadunidenses pudieran detenerlo.
A cambio, según comentó el agente al piloto en una reunión clandestina, harían que el aviador se convirtiera en un hombre muy rico.
Los detalles del plan –que al final resultó fallido– se obtuvieron de entrevistas con varios funcionarios estadunidenses, tanto en activo como retirados, así como con uno de los opositores del presidente Maduro.
La nota completa sobre este complot en http://bit.ly/4301y3A