De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 28

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe son una clara violación a la soberanía de la república bolivariana y aseguró que el objetivo de las mismas no es combatir al narcotráfico.

Durante una entrevista con el periodista Miguel Pérez Pirela, de La Iguana TV, el mandatario aseveró que “Venezuela tiene el apoyo, la solidaridad y la compresión de la opinión pública del mundo entero”, y afirmó que “no hay nadie que respalde estas acciones temerarias, guerreristas y de amenaza a un pueblo pacífico”.

Reiteró que el objetivo del despliegue militar de Washington no es el narcotráfico, sino apoderarse del petróleo, el gas y el oro del país bolivariano.

“Lo que buscan en Venezuela es un cambio de régimen para robarse el petróleo, el gas, el oro, con el fin de apoderarse de las tierras hermosas que tenemos para producir”, advirtió el mandatario.

Frente a las acciones estadunidenses, Maduro aseveró que su país “tiene el reto de preservar su paz, ejercer la soberanía y defender su derecho a la vida, la alegría y la felicidad”. Entrevista completa en: https://tinyurl.com/y6s2jyzp