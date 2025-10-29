Emir Olivares, Gustavo Castillo, Alma Muñoz, Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 28

La Secretaría de Marina (Semar) realizaba hasta anoche una operación de búsqueda y rescate de un presunto sobreviviente de un ataques con misiles de la armada de Estados Unidos contra tres embarcaciones, que supuestamente transportaban droga, en aguas internacionales del Pacífico, a 456 millas náuticas (830 kilómetros) de las cosas de Guerrero.

En la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que elementos navales trabajaban en el rescate “por razones humanitarias”; instruyó a los secretarios de Relaciones Exteriores (SRE) y Marina, Juan Ramón de la Fuente y Raymundo Morales, respectivamente, a que en el marco del entendimiento de seguridad con Estados Unidos buscaran al embajador Ronald Johnson para dialogar en torno a esa embestida.

La mandataria remarcó: “No estamos de acuerdo cómo se dan esos ataques”. Enfatizó que deben cumplirse los tratados internacionales.

Por ello, el gobierno de México llamó al representante de la Casa Blanca en nuestro país a una “reunión de trabajo” para abordar la situación sobre la arremetida de Washington contra las supuestas narcolanchas, que habría dejado 14 muertos y un superviviente.

Se trata de la primera ocasión que se convocó al representante de la Casa Blanca en el marco de estas ofensivas (seis hasta ahora) contra navíos que, de acuerdo a la versión del gobierno de Donald Trump, transportarían drogas hacia su territorio.