Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 27

Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que autoridades de México “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate” del único sobreviviente de tres ataques lanzados el lunes por el ejército estadunidense en aguas del Pacífico oriental contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, con saldo de 14 asesinados

El anuncio en redes sociales este martes marca una escalada continua en el ritmo de los ataques, que comenzaron a principios de septiembre y ocurrieron con semanas de diferencia. Esta fue la primera vez que se anunciaron múltiples operativos en un día.

En un ataque ocurrido a principios de octubre, que dejó dos sobrevivientes, el ejército estadunidense los rescató y los repatrió a Colombia y Ecuador.

Hegseth publicó imágenes de los ataques en las que se pueden ver dos lanchas a gran velocidad. Una está visiblemente cargada con paquetes. Ambas explotan de repente y se ven envueltas en llamas.

El tercer ataque pudo haberse realizado sobre un par de botes que flotaban juntos. Parecen estar en gran parte vacíos, con al menos dos personas moviéndose antes de que una explosión envolviera a ambas embarcaciones.