Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 9

El crítico de cine Sergio Huidobro falleció de un infarto la tarde del lunes a la edad de 38 años, el colaborador de La Jornada Semanal era un apasionado del “séptimo arte, la literatura y de todo lo que tuviera que ver con la cultura y la política”, recordó su pareja Daniela Sagastegui, a esta casa editorial.

El deceso de Huidobro también causó dolor entre sus alumnos de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli, de la cual fue fundador e impartía la materia crítica cinematográfica, en representación de algunos de sus alumnos, Brenda lanzó una misiva donde lamentó la pérdida de “su maestro”, en la cual mencionaron: “era un extraordinario profesor, tenía dominio pleno de la materia y sabía transmitirnos de una forma amena…lamentamos la pérdida de Sergio Huidobro que nos llenó de inspiración y sueños”.

Cabe señalar que Sergio Huidobro era cardiopata por un mal congénito y recientemente se había sometido a dos operaciones de las cuales se recuperó.

Nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1988, escritor, se graduó de licenciado en comunicación y en la maestría de letras latinoamericanas, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte del jurado joven France 4 Revelation de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2014 y del programa Berlinale Talents Press del Festival de Cine de Berlín en 2016.

Daniela Sagastegui recordó: “Sergio fue un apasionado de la vida, luchó hasta el último momento. Hizo que cada minuto de su vida contara, aquí lo vamos a extrañar mucho”.

Escribió de forma regular en las revistas La Tempestad, Cine Premiere y en el suplemento cultural La Jornada Semanal. Colaboró también en el diario Reforma y en los pódcast Cine Garage y Cine mexicano por Sector cine, así como panelista semanal en Mi cine, tu cine de Canal Once Tv y en la serie Enfoque crítico del canal Zoom F7.