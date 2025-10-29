Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 7

Mórbido Film Fest cumple 18 ediciones siendo el referente de cine de fantasía y terror en Latinoamérica, y este año presentará 53 largometrajes y 45 cortos del género fantástico y de terror. Entre las proyecciones se encuentran dos estrenos mundiales, dos estadunidenses, 25 latinoamericanos y cinco mexicanos. El festival inicia hoy, se prolongara durante 12 días y promete estar de alarido para los amantes del género de terror.

En entrevista con La Jornada, Pablo Guisa, director del certamen comentó: “son 18 años de hacer el festival y al parecer algo hemos aprendido en el camino. Llegamos a la mayoría de edad de una forma totalmente independiente. Particularmente estoy muy contento por la gran cantidad de películas mexicanas que participan en esta edición del festival, además de la enorme cantidad de cortometrajes dirigidos por mujeres. En realidad es una edición que nos esmeramos mucho en hacer para que todo el público de Mórbido lo disfruté”.

Guisa mencionó que para esta edición: “ha sido un trabajo muy arduo que implica no sólo las fechas de proximidad del festival, sino que es un trabajo constante de muchos años y de todo el presente. Han sido 18 años de tejer redes con distribuidores que confíen en depositar sus películas con nosotros, trabajar con muchas distribuidoras y estudios para formar una programación atractiva y nutrida es un trabajo continuo”, consolidando su papel como plataforma de lanzamiento de producciones inéditas.

Mencionó que este 2025, Mórbido llega con una “programación que celebra el miedo, la imaginación y el poder narrativo del cine de género, reafirmando su papel como un punto de encuentro para creadores, soñadores y fanáticos del horror de todo el mundo. La imagen oficial de esta edición fue creada por el maestro Rafael Gallur, leyenda viviente de la historieta mexicana, cuya obra ha marcado generaciones con su trazo poderoso y su estética provocadora. Con un estilo lúdico y diabólico, Gallur plasma la expansión y fuerza de Mórbido en la Ciudad de México: un festival que no sólo exhibe cine, sino que habita las calles, los sueños y las pesadillas de quienes lo experimentan”.

Precisó: “este año, el festival recibió 379 materiales de 47 países, reflejo de su prestigio internacional y de su creciente influencia en el circuito cinematográfico. A lo largo de 12 días de programación, se presentarán 53 largometrajes y 45 cortos, además de la tradicional sección WIP (Work in Progress), donde el público podrá descubrir las nuevas visiones que marcarán el futuro del cine de horror”.

Crecimiento del género

Entre las películas mexicanas más esperadas se encuentra el estreno mundial de Tus dos muertos, dirigida por Daniel Castro Zimbrón, una de las siete producciones nacionales que forman parte de esta edición, señaló.