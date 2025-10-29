Economía
Microsoft y Apple superan valor de mercado de 4 billones de dólares
▲ Microsoft y Apple superaron 4 billones de dólares de valor de mercado y se sumaron al fabricante de chips Nvidia en el exclusivo club, en medio de la frenética inversión en torno a la inteligencia artificial. Apple es la tercera empresa tecnológica que alcanza este hito, impulsada por la fuerte demanda del iPhone 17. Sus acciones han ganado 13 por ciento desde el lanzamiento de este dispositivo, el 9 de septiembre. Microsoft se vio impulsado por el acuerdo con OpenAI para que el desarrollador de ChatGPT se restructure y pueda lucrar, lo que valora a OpenAI en 500 mil millones de dólares y le da más libertad para hacer negocios.Foto Afp, con información de agencias
Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 23
