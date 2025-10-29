Deportes
A lo Panenka
Foto
▲ El mexicano Julián Quiñones (en la imagen) anotó un doblete en el triunfo del Al-Qadsiah 3-1 sobre Al Hazem en los octavos de final de la Kings Cup de Arabia Saudita. En uno de sus goles, el ex delantero del América cobró un penal a lo Panenka para vencer al guardameta. Por otra parte, en la Serie A italiana, Santiago Giménez salió del terreno de juego con una aparente lesión en el empate 1-1 del Milán y el Atalanta.Foto @AlQadsiahEN
Miércoles 29 de octubre de 2025, p. a12
