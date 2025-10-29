Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. a12

Un juez de control dejó en prisión preventiva en el interior del Reclusorio Oriente a los cuatro empleados de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implicados en el homici-dio de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, quien perdió la vida el pasado sábado.

En audiencia inicial en las salas orales del centro penitenciario, el juez determinó legal la detención de Brayan N, Noe N, Luis Alberto N y José Rodrigo N, ocurrida afuera del estadio de Ciudad Universitaria, en la zona de estacionamiento, donde se originó una riña en la que presuntamente intervino Mondragón.

El Ministerio Público de la fiscalía capitalina ofreció los datos de prueba asentados en la carpe-ta de investigación y el resultado de la necropsia, la cual arrojó que el aficionado perdió la vida a causa de un estrangulamiento.

Los abogados de los imputados solicitaron la duplicidad de término constitucional, por lo que será el próximo sábado cuando se defina su situación jurídica. Sin embargo, al término del acto, señalaron que sus defendidos fueron detenidos por una confusión, pues en el lu-gar participaron más personas.

El defensor Manuel Cárcamo dijo que “las personas que fueron detenidas no fueron las que ocasionaron esa lamentable pérdida, vamos a demostrar y se va a investigar para dar con los verdaderos responsables de esta situación, para que paguen por esta situación”.

Explicó que en el momento en el que participaron más personas de seguridad de la UNAM ocurrió la agresión en contra del aficionado, por lo que en la investigación aún no se puede determinar quién cometió el hecho delictivo.