Miércoles 29 de octubre de 2025, p. a12
Un juez de control dejó en prisión preventiva en el interior del Reclusorio Oriente a los cuatro empleados de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implicados en el homici-dio de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, quien perdió la vida el pasado sábado.
En audiencia inicial en las salas orales del centro penitenciario, el juez determinó legal la detención de Brayan N, Noe N, Luis Alberto N y José Rodrigo N, ocurrida afuera del estadio de Ciudad Universitaria, en la zona de estacionamiento, donde se originó una riña en la que presuntamente intervino Mondragón.
El Ministerio Público de la fiscalía capitalina ofreció los datos de prueba asentados en la carpe-ta de investigación y el resultado de la necropsia, la cual arrojó que el aficionado perdió la vida a causa de un estrangulamiento.
Los abogados de los imputados solicitaron la duplicidad de término constitucional, por lo que será el próximo sábado cuando se defina su situación jurídica. Sin embargo, al término del acto, señalaron que sus defendidos fueron detenidos por una confusión, pues en el lu-gar participaron más personas.
El defensor Manuel Cárcamo dijo que “las personas que fueron detenidas no fueron las que ocasionaron esa lamentable pérdida, vamos a demostrar y se va a investigar para dar con los verdaderos responsables de esta situación, para que paguen por esta situación”.
Explicó que en el momento en el que participaron más personas de seguridad de la UNAM ocurrió la agresión en contra del aficionado, por lo que en la investigación aún no se puede determinar quién cometió el hecho delictivo.
Por su parte, Carlos Montejano, otro de los abogados, aseguró que van a colaborar con la fiscalía capitalina para dar con los verdaderos responsables del crimen, para que se le haga justicia a la familia de Mondragón.
“Que se haga justicia, nosotros coadyuvamos con la familia de Rodrigo, porque es lamentable, nosotros estamos en contra de lo que pasó, reprochamos lo sucedido a Rodrigo y si podemos sumar, lo haremos. Estamos cansados de injusticias”, dijo.
Fue el pasado sábado cuando Rodrigo Mondragón salió del estadio e intervino en una riña, por lo que fue golpeado por personal de seguridad de la UNAM, en medio de eso, el joven se desvaneció, por lo que se le dio reanimación.
La UNAM señaló que desde el momento en que se terminó de dar reanimación médica al lesionado y hasta la intervención de los servicios periciales de la Fiscalía Gene-ral de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (5:11 horas), el cuerpo de la persona permaneció custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con los de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, lo que quedó registrado en el material videográfico que ha sido ya entregado a la autoridad ministerial.