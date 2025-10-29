Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025

Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte giró orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, así como de su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera, por “desobediencia de particulares”, toda vez que no se presentaron a dos audiencias como parte de un proceso en su contra.

Fuentes ministeriales señalaron a este diario que durante la audien-cia del pasado 3 de octubre, fecha en la que tampoco se presentaron al acto judicial en ese penal capitalino, fueron solicitadas las órdenes judiciales en su contra, las cuales fueron concedidas por el juzgador.

De acuerdo con la información consultada, hasta la noche del martes no se habían cumplido los mandamientos judiciales que fueron otorgados el lunes, por parte de agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en contra de Jesús Martínez e Hipólito Gerardo.

Se sabe que los señalados no justificaron su ausencia ante el juez de control en dos ocasiones, mismas en donde el Ministerio Público buscaría formular la imputación en su contra, por lo que en una medida solicitaron los mandamientos judiciales como parte de la carpeta judicial 014/1515/2025 por el delito de “desobediencia de particulares”.

A través de un comunicado, Grupo Pachuca señaló que los directivos Jesús Martínez y Gerardo Cabrera fueron citados a comparecer dentro de la carpeta judicial, pero que las medidas señaladas en el expediente ya habían sido suspendidas de manera definitiva por el juez sexto de distrito en materia civil de la CDMX y por el propio juzgado local.