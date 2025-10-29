No se presentó a dos audiencias
Miércoles 29 de octubre de 2025, p. a12
Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte giró orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, así como de su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera, por “desobediencia de particulares”, toda vez que no se presentaron a dos audiencias como parte de un proceso en su contra.
Fuentes ministeriales señalaron a este diario que durante la audien-cia del pasado 3 de octubre, fecha en la que tampoco se presentaron al acto judicial en ese penal capitalino, fueron solicitadas las órdenes judiciales en su contra, las cuales fueron concedidas por el juzgador.
De acuerdo con la información consultada, hasta la noche del martes no se habían cumplido los mandamientos judiciales que fueron otorgados el lunes, por parte de agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en contra de Jesús Martínez e Hipólito Gerardo.
Se sabe que los señalados no justificaron su ausencia ante el juez de control en dos ocasiones, mismas en donde el Ministerio Público buscaría formular la imputación en su contra, por lo que en una medida solicitaron los mandamientos judiciales como parte de la carpeta judicial 014/1515/2025 por el delito de “desobediencia de particulares”.
A través de un comunicado, Grupo Pachuca señaló que los directivos Jesús Martínez y Gerardo Cabrera fueron citados a comparecer dentro de la carpeta judicial, pero que las medidas señaladas en el expediente ya habían sido suspendidas de manera definitiva por el juez sexto de distrito en materia civil de la CDMX y por el propio juzgado local.
Acusaron que presuntamente los directivos serían vinculados a proceso de manera irregular e indebidamente privados de su libertad, por lo que el pasado 3 de octubre determinaron no acudir a la audiencia, para evitar la imposición de prisión preventiva justificada, “pese a que el supuesto delito imputado no lo amerita conforme al marco legal”.
“Se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada y, en su lugar, se presentara una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad y garantizar el respeto al debido proceso”, enfatizaron.
Grupo Pachuca recordó que las actuaciones legales se derivan de la anterior relación contractual con Fox Sports México (Grupo Lauman), la cual concluyó el 26 de mayo de 2024.
“A partir de esa fecha, se firmó un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos de los clubes León y Pachuca en distintas plataformas con consentimiento expreso de Grupo Lauman”, señalaron.
No obstante, Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el juzgado 40 de lo civil de la Ciudad de México en el que el juez otorgó medidas precautorias para los quejosos, los cuales fueron señalados por Grupo Pachuca como “irregulares” que intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca con-tra Mazatlán, así como la explotación de los derechos de transmi-sión con terceros.
Precisaron que esas medidas se emitieron a pesar de existir “resoluciones judiciales previas que confirmaban la terminación del contrato y la vigencia de un nuevo acuerdo con otra empresa”.