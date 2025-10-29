▲ El japonés Shohei Othani fue el pitcher abridor de los Dodgers y el canadiense Vladimir Guerrero Jr le pegó un jonrón de dos carreras. Foto Ap

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. a10

Con Shohei Ohtani de abridor, los campeones Dodgers de Los Ángeles fueron incapaces de hilvanar su segunda victoria en casa y los Azulejos de Toronto se llevaron el triunfo 6-2 en el cuarto partido de la Serie Mundial, para empatar el cotejo a dos triunfos por equipo.

Un día después de igualar el juego más largo en un Clásico de Otoño (18 entradas), canadienses y angelinos se enfrentaron en el Dodger Stadium ante más de 50 mil aficionados que buscaban otra actuación memorable del japonés que nun-ca llegó. El juego cinco será hoy en la casa de los californianos y la serie se definirá a partir del viernes en el Rogers Centre, en Canadá.

En el segundo rollo, un elevado de sacrificio de Enrique Kike Hernández, remolcó a Steven Max Muncy para el 1-0 de Los Ángeles.

Vladimir Guerrero Jr pegó cuadrangular conuno en base frente a Ohtani y los Azulejos tomaron la ventaja 2-1 en la tercera.

El canadiense de origen dominicano disparó su séptimo jonrón en la postemporada; un cohetazo de 102.7 millas por hora ante la estrella japonesa que demostró que también es humano.

Con dicho batazo, Guerrero rompió el récord de todos los tiempos de vuelacercas de por vida en playoffs para un jugador de los Azulejos, marca que compartía con José Bautista y Joe Carter (seis cada uno). Guerrero lo hizo en una sola postemporada, Bautista lo logró en dos y Carter, en tres. El pelotero se colocó a sólo uno del récord histórico para jugadores dominicanos en una misma postemporada, marca que sigue en posesión de Nelson Cruz, con ocho en 2011.

Además, también empató la marca de más carreras impulsadas en unos playoffs para los Azulejos, con 13, cifra que comparte con Paul Molitor, quien la estableció en 1993.

La séptima resultó no ser fatídica para Toronto, que con un rally de cuatro carreras en la parte alta se fue al frente 6-1. Llegaron a la registradora Daulton Varsho, Ernie Clement, Andrés Giménez y Guerrero Jr.

Tommy Edman, de Dodgers, respondió con el bate en la novena, pero no fue suficiente para remontar.

El mexicano Alejandro Kirk no conectó hit en cuatro turnos al bate y recibió una base por bolas.

La noche histórica

De los más de 20 mil jugadores que han aparecido en las Grandes Ligas, sólo uno ha sido un All-Star como lanzador y bateador: Shohei Ohtani es único con un conjunto de habilidades y una determinación que no se ha duplicado en 150 años.

“Es impresionante”, afirmó su compañero de equipo Freddie Freeman. “A veces nada más quieres asegurarte de que no sea una máquina por dentro”.

A los 31 años, el japonés tiene un promedio de .282 con 280 jonrones y 669 carreras impulsadas en ocho temporadas en las Mayores, más jonrones en su carrera que Joe Morgan, Derek Jeter y Paul Molitor, miembros del Salón de la Fama.

Y posee un récord de 39-20 con una efectividad de 3.00 en el montículo con 670 ponches en 528 entradas y dos tercios, limitado a 100 aperturas porque no lanzó en 2019 y 2024 tras operaciones en el codo.