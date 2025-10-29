Cultura
Respaldo presidencial
 
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 5

Aunque está inmerso en la polémica por sus expresiones despectivas hacia las escritoras, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, se mantendrá en el cargo, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

–¿No considera que es momento de hacer cambios en la Dirección del Fondo de Cultura Económica?

–No, no, no, para nada. Es un gran compañero. Ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras mujeres mexicanas; bueno, mexicanas y latinoamericanas, dijo durante su conferencia sin abundar más sobre el tema.

