Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 5

Aunque está inmerso en la polémica por sus expresiones despectivas hacia las escritoras, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, se mantendrá en el cargo, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

–¿No considera que es momento de hacer cambios en la Dirección del Fondo de Cultura Económica?