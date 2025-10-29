▲ El museo de arte Kunstpalast de Düsseldorf, en Alemania, inauguró ayer la exposición El poder secreto de los aromas, que muestra la historia de las esencias desde la antigüedad hasta nuestros días. La muestra, con alrededor de 30 estaciones olfativas, invita a los visitantes a crear una experiencia que despierta recuerdos y emociones. El recinto desarrolló un recorrido que va desde el uso de fragancias en ceremonias religiosas hace miles de años en las cortes europeas de la época barroca y el hedor de las ciudades del siglo XVIII, el desarrollo del agua de Colonia, hasta la creación de aromas sintéticos durante la Revolución Industrial y la aparición de aromas sintéticos de moda que revolucionaron la perfumería en el siglo XX. Foto Ap, con información de la Redacción