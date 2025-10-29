Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 6

San Francisco. Datos obtenidos por OpenAI sugieren que más de un millón de personas que utilizan su chatbot de inteligencia artificial (IA) generativa mostraron interés en el suicidio.

En una entrada de blog publicada el lunes, la empresa estadunidense de IA estimó que aproximadamente 0.15 por ciento de los usuarios tienen “conversaciones que incluyen indicadores explícitos de posible planificación o intención suicida”.

Según OpenAI, más de 800 millones de personas usan ChatGPT cada semana, por lo que su estimación se traduce en aproximadamente 1.2 millones de usuarios.

La empresa también estima que aproximadamente 0.07 por ciento de los usuarios activos semanales, un poco menos de 600 mil personas, muestran posibles signos de emergencias de salud mental relacionadas con sicosis o manía.

El problema pasó a primer plano después de que el adolescente californiano Adam Raine se suicidara a principios de este año. Sus padres presentaron una demanda contra ChatGPT porque le proporcionó consejos específicos sobre cómo hacerlo.