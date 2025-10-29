Alejandro Cruz Flores y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 37

El Gobierno de la Ciudad de México destinará más de 12 mil millones de pesos a la constitución del Sistema Público de Cuidados, el cual incluirá un sistema de educación inicial para niños de hasta tres años.

La titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina, señaló que se construye la infraestructura que incluye mil 116 espacios, entre ellos 300 centros de cuidados infantiles, 200 de rehabilitación para personas con discapacidad, 200 casas de día y 16 asilos para adultos mayores,

Asimismo, en conferencia de prensa reiteró que se contará con 200 comedores comunitarios, mismo número de lavanderías públicas, así como de espacios de formación en masculinidades corresponsables, entre otros.

Respecto de la educación inicial, dijo que se trata de un nuevo modelo educativo, que para 2030 atenderá a 66 mil niños, es decir, 60 por ciento de los que no tienen acceso a guarderías.

Aunado a ello, se entregarán apoyos económicos a 45 mil cuidadores de tiempo completo, principalmente mujeres, lo que representa la mitad de quienes hoy día realizan esta labor de manera permanente sin recibir retribución alguna.