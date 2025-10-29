Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 37
Mariachis, calles cerradas y hasta acarreados formaron parte del primer informe del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien tras su comparecencia salió de la sede del Congreso de la Ciudad de México con la canción El Rey, de José Alfredo Jiménez.
Como si se tratara de la presencia de un jefe de Gobierno, las inmediaciones del Legislativo local fueron cerradas con vallas y el acceso a invitados era con acreditación o mediante lista. Desde temprano un grupo de simpatizantes se movilizó para echar porras al titular de Gobierno.
Cravioto llegó y saludó a las personas, con quienes se tomó fotografías. Entre la multitud había quienes llevaban palitos de madera, similares a los de globo, que tenían la foto del funcionario. “¡No estás solo!”, le gritaron todo el tiempo.
Su comparecencia ante los legisladores duró casi cuatro horas, en la cual el funcionario ofreció diálogo a todas las bancadas, y a los representantes de la oposición que se quejaron de que sus iniciativas no avanzan, les dijo: “trabájenlo, mientras no haya mucho tema presupuestal”.
Anunció la realización del cabildo popular, que será un encuentro donde se escuchará directamente a la gente que quiera hacer aportaciones para mejorar la ciudad. Destacó que todo el tiempo los funcionarios están en territorio, aunque acusó a Fadlala Akabani, subsecretario de Gobierno, de que “es al que menos le gusta la calle”.
Ante los dichos de Movimiento Ciudadano de que otras ciudades de estados como Nuevo León y Jalisco están invirtiendo en infraestructura para recibir el Mundial de Futbol, Cravioto contestó que la Ciudad de México está trabajando tanto en la organización que hasta el propio gobernador de Nuevo León, Samuel García –perteneciente al partido naranja–, vino a la capital “a aprender de lo que estamos haciendo, (…). Que mejor nos enseñara a hacer Tik Tok, porque le salen muy bien”.
Cravioto tardó varios minutos en salir del recinto porque diputados e invitados querían tomarse fotos con él.