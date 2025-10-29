Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 37

Mariachis, calles cerradas y hasta acarreados formaron parte del primer informe del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien tras su comparecencia salió de la sede del Congreso de la Ciudad de México con la canción El Rey, de José Alfredo Jiménez.

Como si se tratara de la presencia de un jefe de Gobierno, las inmediaciones del Legislativo local fueron cerradas con vallas y el acceso a invitados era con acreditación o mediante lista. Desde temprano un grupo de simpatizantes se movilizó para echar porras al titular de Gobierno.

Cravioto llegó y saludó a las personas, con quienes se tomó fotografías. Entre la multitud había quienes llevaban palitos de madera, similares a los de globo, que tenían la foto del funcionario. “¡No estás solo!”, le gritaron todo el tiempo.

Su comparecencia ante los legisladores duró casi cuatro horas, en la cual el funcionario ofreció diálogo a todas las bancadas, y a los representantes de la oposición que se quejaron de que sus iniciativas no avanzan, les dijo: “trabájenlo, mientras no haya mucho tema presupuestal”.