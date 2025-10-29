Provocan Caos en la México-Cuernavaca
Denuncian la destrucción de sus viviendas por encapuchados y policías
Miércoles 29 de octubre de 2025
Habitantes de un asentamiento irregular ubicado en el kilómetro 31 de la carretera federal México-Cuernavaca que fueron desalojados se apoderaron de las casetas de cobro en protesta porque representantes del Gobierno de la Ciudad de México no asistieron a una reunión que habían acordado el lunes pasado.
Los inconformes caminaron por la vialidad hasta llegar a la zona de peaje, donde impidieron la entrada y salida de vehículos en ambos sentidos. En poco tiempo la zona se empezó a saturar de vehículos y pese al reclamo de los automovilistas, nadie pudo cruzar la caseta.
Los inconformes manifestaron que han sido víctimas de una serie de desalojos, durante los cuales han destruido sus viviendas, a pesar de llevar décadas en los asentamientos y pese al apoyo que les han prometido para renta; hasta el momento no han recibido nada.
Indicaron que se les informó que ayer tendrían una reunión con el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, pero no se presentó, por lo cual decidieron tomar la caseta de cobro.
Tras varias horas de bloqueo, un conductor bajó de su vehículo para pedirles que le permitieran el paso porque llevaba una persona enferma que debía recibir atención médica urgente; además, pasajeros de autobuses trataron de seguir su camino a pie, por lo cual decidieron abrir el paso por 10 minutos.
Pese a que liberaron el acceso, impidieron que se cobrara el peaje y no permitieron que los empleados de las casetas hicieran el cobro.
Para evitar que creciera la inconformidad de las personas que quedaron varadas, el cierre de la autopista fue intermitente hasta pasado el mediodía, cuando liberaron por completo la salida, pero marcharon sobre la autopista ocupando todos los carriles rumbo a la alcaldía Tlalpan.
Las avenidas Insurgentes Sur, Anillo Periférico y Tlalpan reportaron enormes filas de vehículos parados y se complicó luego de que estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional bloquearon avenida Picacho-Ajusco.
Los manifestantes expusieron que durante los operativos, las viviendas que construyeron en los terrenos que compraron de forma legal fueron derrumbadas, y para evitar que opongan resistencia, han llegado por sorpresa, en las madrugadas, hombres encapuchados con apoyo de la fuerza pública.
Luego de varias horas de protesta tuvieron una reunión con autoridades y decidieron levantar el bloqueo.
Por otra parte, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, en lo que va de la actual administración en la alcaldía Tlalpan se han recuperado 82.55 hectáreas de suelo de conservación que habían sido invadidas de manera irregular, y se han desmantelado alrededor de 140 construcciones.
Además, se han detenido a siete personas por los delitos de transporte ilegal de madera, venta de lotes y extracción de tierra.