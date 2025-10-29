▲ Por más de dos horas, habitantes de Topilejo bloquearon los accesos en ambos sentidos de la caseta de Tlalpan en la autopista México-Cuernavaca, en protesta por los operativos de recuperación de suelo de conservación. Foto Alfredo Domínguez

Josefina Quintero Morales y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 37

Habitantes de un asentamiento irregular ubicado en el kilómetro 31 de la carretera federal México-Cuernavaca que fueron desalojados se apoderaron de las casetas de cobro en protesta porque representantes del Gobierno de la Ciudad de México no asistieron a una reunión que habían acordado el lunes pasado.

Los inconformes caminaron por la vialidad hasta llegar a la zona de peaje, donde impidieron la entrada y salida de vehículos en ambos sentidos. En poco tiempo la zona se empezó a saturar de vehículos y pese al reclamo de los automovilistas, nadie pudo cruzar la caseta.

Los inconformes manifestaron que han sido víctimas de una serie de desalojos, durante los cuales han destruido sus viviendas, a pesar de llevar décadas en los asentamientos y pese al apoyo que les han prometido para renta; hasta el momento no han recibido nada.

Indicaron que se les informó que ayer tendrían una reunión con el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, pero no se presentó, por lo cual decidieron tomar la caseta de cobro.

Tras varias horas de bloqueo, un conductor bajó de su vehículo para pedirles que le permitieran el paso porque llevaba una persona enferma que debía recibir atención médica urgente; además, pasajeros de autobuses trataron de seguir su camino a pie, por lo cual decidieron abrir el paso por 10 minutos.

Pese a que liberaron el acceso, impidieron que se cobrara el peaje y no permitieron que los empleados de las casetas hicieran el cobro.