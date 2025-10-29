Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 36

Del 6 de julio a la fecha, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha logrado la detención de 52 personas por el delito de extorsión y 14 más por tentativa, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, indica el primer informe de labores de la dependencia.

El documento entregado al Congreso de la Ciudad de México y por el que este miércoles comparece el titular, Pablo Vázquez Camacho, y en el cual también se da cuenta de acciones de inteligencia como parte del combate a delitos de alto impacto, precisa que la estrategia nacional contra la extorsión está basada en cinco ejes que se han implementado en la capital.

Estos son: la detención por medio de investigación e inteligencia; fomentar la creación de unidades antiextorsión locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores de la línea de atención 089 en manejo de crisis y negociación, e implementar una campaña de prevención nacional.