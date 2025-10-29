La cifra, de julio a la fecha // El jefe de la policía comparece hoy ante diputados
Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 36
Del 6 de julio a la fecha, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha logrado la detención de 52 personas por el delito de extorsión y 14 más por tentativa, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, indica el primer informe de labores de la dependencia.
El documento entregado al Congreso de la Ciudad de México y por el que este miércoles comparece el titular, Pablo Vázquez Camacho, y en el cual también se da cuenta de acciones de inteligencia como parte del combate a delitos de alto impacto, precisa que la estrategia nacional contra la extorsión está basada en cinco ejes que se han implementado en la capital.
Estos son: la detención por medio de investigación e inteligencia; fomentar la creación de unidades antiextorsión locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores de la línea de atención 089 en manejo de crisis y negociación, e implementar una campaña de prevención nacional.
Ante esto, resalta que la estrategia que comenzó en la capital en noviembre de 2024 ha logrado que se atiendan mil 800 casos de extorsión telefónica, brindó 969 orientaciones vía telefónica y se realizaron 357 sesiones de atención sicológica, 244 pláticas preventivas y 93 reuniones con el sector empresarial.
Recuerda que el 25 de septiembre pasado, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el proyecto de decreto por el que se reformó el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión, en el que se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia.
Con esto, precisa la policía capitalina en su informe, se podrá unificar la tipificación de dicho delito, así como las agravantes penas y mecanismos de atención a víctimas, generando certeza y fortaleciendo el estado de derecho mediante la persecución y sanción de este ilícito.