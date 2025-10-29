Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 36

La devoción por el llamado santo de las causas difíciles, San Judas Tadeo, desbordó miles de peregrinos, devotos y familias, quienes desde la mañana del martes acudieron hasta el templo de San Hipólito, ubicado sobre Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, en la colonia Guerrero, para manifestar lo que la fe significa para ellos.

No sólo es pedirle ayuda, sino demostrarle, según contaron asistentes, lo que ellos hacen por él en forma de agradecimiento. Desde las primeras horas de ayer la iglesia lució abarrotada de personas que buscaban presenciar las primeras misas y bendecir altares y efigies.

Conforme pasaron las horas, la gente continuó arribando a pie, en Metro, auto o bicicleta, en medio de un operativo especial de resguardo de feligreses, quienes vitoreaban y llamaban a porras para el santo.

Hoy la cultura popular capitalina lo ha adoptado como emblema de ayuda para causas difíciles, arropado en los barrios donde se realizan colectas, mandas y se instalan altares como forma de protección.

Las historias de fe fueron desde la ayuda para que un familiar convaleciente en un hospital sane, hasta situaciones que van más allá de lo razonable: “me ayudó a salir de problemas económicos”, “a pasar un momento complicado con mi pareja”".

Luis caminó desde Tepito hasta San Hipólito “para festejar al festejado” y porque lo apoyó en una cirugía de apéndice que se le complicó; “la verdad no la pasé muy bien, yo sé que no es una operación que digas es mortal, bueno sí, si no llegas a tiempo”.