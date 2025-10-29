▲ El cierre de pozos de agua en el estado de México ha provocado que habitantes de colonias como Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa, tengan que buscar otros negocios para surtirse de agua potable, debido al cierre de purificadoras, ya que “no se dan abasto”. Foto Jair Cabrera Torres

Mara Ximena Pérez y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 35

Purificadoras que surten de garrafones de agua a las familias de al menos 14 colonias de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero (GAM), sumaron cinco días sin el líquido por el cierre de pozos en el estado de México tras el operativo Caudal realizado por autoridades federales para clausurar tomas irregulares.

Los negocios que desde hace años dependen del suministro de piperos provenientes de la entidad mexiquense, permanecen cerrados en su mayoría. Ayer por la mañana, en la colonia Segunda Ampliación Santiago, en Iztapalapa, en un radio de casi un kilómetro a la redonda sólo una de 10 purificadoras seguía operando.

Sobre la calle Nopaltepec, afuera de la purificadora Mundo Aqua, empleados apilaron más de 50 garrafones para responder a la alta demanda de vecinos que hacían varios viajes para llenar sus envases por precios entre 16 y 25 pesos, costo que en tiendas comerciales se duplica.

Según explicaron, el agua que reciben desde la red hidráulica local está tan contaminada que resulta imposible purificarla. Fernando Nájera, pipero y purificador, denunció que “el agua de la ciudad ya no sirve; nosotros compramos metros cúbicos en pozos del estado (de México) porque son los únicos con agua que se puede purificar”.

Descanso forzado

En la colonia La Joya, en Gustavo A. Madero, Valentín Paniagua, repartidor de garrafones desde hace 17 años contó que 70 de sus clientes seguían sin suministro; mientras conversaba recibió tres llamadas pidiendo servicio. Compartió que diariamente reparte unos 50 garrafones para ganar entre ocho y 22 pesos por entrega. Al hallar cerrada la purificadora donde se surte, expresó: “Vamos a descansar 48 horas más”, y se alejó en su triciclo.

En tanto, como parte del proceso para la regulación del servicio de agua y tras las protestas de la alcaldía de Tlalpan entregó 465 tarjetas por medio de las cuales se subsidiará el costo de pipas de agua potable hasta 90 por ciento.

El apoyo beneficiará principalmente a pueblos, barrios y colonias que se surten por este medio, por lo que de mil 500 a 2 mil pesos que pagaban por una pipa, en promedio, ahora será de 70 a 90 pesos. De esta forma, señalaron las autoridades, se garantiza su derecho al agua.

Asimismo, se informó que se han subsanado las irregularidades del servicio, entre las cuales detectaron la creación de folios falsos para retrasar la entrega del líquido por semanas, por lo cual se presentaron las denuncias correspondientes, además de mantener el reparto con vigilancia.