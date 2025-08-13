Braulio Carbajal

Miércoles 13 de agosto de 2025

El gobierno de México prepara un decreto para prohibir la importación temporal (para posterior exportación) de calzado terminado mediante el programa para el fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (es decir, sin aranceles), por lo que aplicará una tarifa de al menos 25 por ciento, reveló ayer Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Desde León, Guanajuato, principal productor de calzado del país, el funcionario destacó que esta medida se debe a que se han cometido abusos con el programa que permite el ingreso de insumos libres de aranceles para manufacturar en México con fines de exportación. Precisó que hay simulaciones, pues se vende producto terminado en el país, en detrimento de una industria que da empleo directo a alrededor de 130 mil personas.

Ebrard Casaubón explicó que entre 2019 y el 2024 la actividad de esta industria ha caído 12.8 por ciento, y la razón principal es la importación de producto terminado, sin pagar impuesto al valor agregado y se vende en las tiendas.

“Todo esto viola la norma. En consecuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó preparar un decreto que señala que en México ya no se permitirá la importación temporal de productos de calzado. Ya basta. Se acabó. ¿Quieren importar? Paguen impuestos.”

Indicó que el arancel de al menos 25 por ciento a estas importaciones, la mayoría desde Asia, tiene el propósito de evitar condiciones desventajosas para la industria mexicana del calzado.