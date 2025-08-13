Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 19

La construcción de vivienda en México está cerca de un auge, gracias a la reducción de las tasas de interés, los proyectos de la presente administración para el sector, la afiliación de 2 millones de trabajadores de las plataformas digitales y el fin de la subcontratación, pronosticó la inmobiliaria mexicana Vinte.

Luego de una baja de la producción de vivienda y el incremento de la tasa de interés a casi 11.5 por ciento hace tres años, lo que complicó los negocios de bienes raíces en general, las tasas han disminuido 3.25 puntos porcentuales en los últimos 18 meses, lo que es “la mejor noticia para la industria”, pues abre una oportunidad de crecimiento nacional, aseguró Domingo Valdés, director financiero de Vinte.

Vinte prevé crecer 16%

En el contexto de la emisión de bonos verdes por 2 mil 500 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores para edificar vivienda 100 verde, Valdés previó que Vinte crecerá más de 16 por ciento este año y aumentará sus inversiones en entidades donde ya tiene presencia, entre ellos Nuevo León, Jalisco, estado de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Aguascalientes, y próximamente en Morelos y Baja California.