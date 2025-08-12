Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 12

Ante correos electrónico fraudulentos que han recibido alumnos de nuevo ingreso para un supuesto pago de “matriculación”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que es falso, por lo que ha solicitado en redes sociales que no caigan en dichas estafas.

“La UNAM no envía correos ni mensajes solicitando pagos por trámites y servicios”, señaló en su cuenta oficial en la red social X.

Ayer inició el ciclo escolar 2025-2026 para más de 48 mil alumnos de nuevo ingreso, quienes manifestaron nervios y emoción por este nuevo paso en su vida académica.

Primer día de clases

En entrevista, alumnos mencionaron que transitar por los pasillos y senderos de la universidad nacional fue emocionante. La semana pasada tuvieron las ceremonias de bienvenida, las cuales les fueron muy útiles para que en este primer día supieran cómo llegar a sus salones de clase.

Respecto a los intentos de estafa, las autoridades de la Universidad Nacional informaron que detectaron el uso de cuentas falsas, que ya fueron reportadas y bloqueadas en el ciberespacio.

“Exhortamos a la comunidad universitaria a no abrir enlaces sospechosos, verificar que cualquier comunicación provenga de dominios oficiales y reportar de inmediato cualquier caso al correo de la universidad: [email protected].”