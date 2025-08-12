Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 12

Especialistas, profesores y alumnos anunciaron el segundo Congreso Internacional Normalismo y Educación Rural que se realizará en marzo de 2026 en la Normal Carmen Serdán, de Teteles, Puebla.

Luego de emitir su convocatoria, el pasado 8 de agosto, María de los Ángeles González Vega, presidenta del comité ejecutivo Frente Nacional de Egresados Normalistas Rurales, informó que al encuentro acudirán expertos de Cuba, Honduras y El Salvador, entre otros países de la región.

“Será un encuentro de reflexión sobre los retos que enfrenta el normalismo, y en particular la escuela rural. La función del normalismo rural frente a la exclusión y la justicia social, pero también analizar cuál ha sido el diálogo con la Nueva Escuela Mexicana (NEM)”, indicó.

En entrevista con La Jornada destacó que se recibirán propuestas de ponencias hasta el 30 de ene-ro de 2026, de presentación de artículos científicos, ensayos e investigaciones en la materia.

Asimismo, se realizará un ciclo de conferencias y talleres con exper-tos, docentes y estudiantes norma-listas. El encuentro abordará nueve líneas temáticas, desde la historia del normalismo rural, sus logros y aportaciones a la educación pública, así como la identidad normalistas, sus perspectivas y desafíos.