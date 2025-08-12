Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 11

El futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Yasmín Esquivel Mossa pugnaron por acabar con la desigualdad en el acceso a la justicia, especialmente para integrantes de pueblos indígenas. Ambos participaron ayer en una sesión de la sala de asuntos indígenas del estado de México, en la que se otorgó amnistía a una mujer mazahua, adulta mayor y víctima de violencia, sentenciada por homicidio simple.

En la sesión, Aguilar llamó a reflexionar sobre el alcance de las salas de asuntos indígenas y subrayó que “sólo viviremos en paz cuando la justicia llegue a todos los rincones del país”.