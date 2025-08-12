Ángeles Cruz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo viernes se reunirá con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Estará en aquel país durante algunas horas en respuesta a la invitación que le hizo la semana pasada.

Ayer mismo, el gobierno de la nación centroamericana confirmó el encuentro e indicó que los temas que “marcarán el diálogo” son energía, seguridad, migración e interconexión ferroviaria.

Respecto de este último, se ha planteado la posibilidad desde el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de ampliar el Tren Transístmico a Guatemala.

De acuerdo con información del medio LaHora.gt, hubo una conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, quien dio a conocer que los mandatarios se encontrarán por la mañana en los municipios Flores y Santa Elena, ambos del Departamento de Petén.

Más tarde, estarán en una reunión trilateral en Calakmul, Campeche, donde se sumará el primer ministro de Belice, Johnny Briceño. La mandataria mexicana declaró que ahí se darán a conocer los acuerdos alcanzados con esas naciones.