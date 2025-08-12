Carolina Gómez Mena, Lilian Hernández e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 5

En la antesala del arranque de la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM) en la Ciudad de México, feministas expusieron que la violencia de género sigue siendo una “pandemia silenciosa” en la región y criticaron la “criminalización de defensoras de derechos humanos” y el avance de una “ola de guerras, conflictos y crisis humanitarias” en la que mujeres y niñas son las más afectadas.

Las organizadoras del Foro Feminista, encuentro preliminar a la CRM, destacaron que la cumbre ocurre en medio de la “crisis del multilateralismo”, en un tiempo en que “los intereses empresariales se infiltran en nuestros estados, erosionando la soberanía popular y priorizando las ganancias por encima de la vida.”

En conferencia de prensa, Oriana López Oribe, de la Coordinación de Redes Regionales; Mariana Iacono, representante de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, y Aidé García, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, alertaron sobre “el avance implacable de discursos y estrategias antiderechos que buscan arrebatarnos libertades que tanto nos costó conquistar.”

Asimismo, lamentaron que la apertura de la CRM no se realice en el Centro Cultural Tlatelolco, espacio que reunirá a feministas de la región. Dijeron que esto ha generado “desilusión”, pues la expectativa era poder compartir con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La CRM será inaugurada hoy por la mandataria desde Palacio Nacional y la cobertura será virtual, en el sitio oficial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que organiza el encuentro junto con ONU Mujeres y el gobierno de México, dijo López Oribe.