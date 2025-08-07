La célula delictiva mantenía cautivo a supuesto elemento de Los Chapitos
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 30
Autoridades federales detuvieron en Culiacán a una célula delictiva integrada por cinco personas, incluido un menor de edad, que pertenecen a la facción de Los Mayos, y liberaron a un hombre al que tenían privado de la libertad, presuntamente miembro de Los Chapitos, informó el gabinete de seguridad.
A través de su cuenta en X (antes twitter), Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó: “se implementó un operativo de @SEMAR_mx y @SSPCMexico para liberar a una persona privada de su libertad, se detuvieron a cinco de sus captores quienes son integrantes de una célula delictiva vinculada a Los Mayos. La víctima pertenecía a la facción Los Chapitos. En esta acción se aseguraron armas de fuego de alto poder que fueron puestas a disposición de @FGRMexico”.
En tanto, el gabinete de seguridad dio a conocer que estas detenciones son resultado del
reforzamiento de seguridad permanente en el estado de Sinaloa y en esta acción participaron elementos de las secretarías de Marina-Armada de México, de Seguridad Ciudadana, la Defensa, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.
Derivado una denuncia ciudadana sobre la privación de la libertad de un hombre, los elementos de seguridad realizaron labores de inteligencia e investigación, así como acciones operativas con vigilancias aéreas y terrestres en el municipio Culiacán para su ubicación, señaló.
Las autoridades dieron seguimiento a “una denuncia ciudadana donde reportaban la presencia de un grupo de hombres fuertemente armados a bordo de dos vehículos en el poblado Llano de Abajo; los agentes de seguridad se movilizaron a la zona y detuvieron a los integrantes de la célula delictiva de Los Mayos, a los cuales se les aseguraron seis armas largas, dos cintas eslabonadas, 21 cargadores, mil 21 cartuchos útiles, ocho chalecos balísticos, 16 placas balísticas, diversas dosis de drogas y dos vehículos”.