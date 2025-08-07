Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 30

Autoridades federales detuvieron en Culiacán a una célula delictiva integrada por cinco personas, incluido un menor de edad, que pertenecen a la facción de Los Mayos, y liberaron a un hombre al que tenían privado de la libertad, presuntamente miembro de Los Chapitos, informó el gabinete de seguridad.

A través de su cuenta en X (antes twitter), Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó: “se implementó un operativo de @SEMAR_mx y @SSPCMexico para liberar a una persona privada de su libertad, se detuvieron a cinco de sus captores quienes son integrantes de una célula delictiva vinculada a Los Mayos. La víctima pertenecía a la facción Los Chapitos. En esta acción se aseguraron armas de fuego de alto poder que fueron puestas a disposición de @FGRMexico”.