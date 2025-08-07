Jueves 7 de agosto de 2025, p. 12
Santa Lucía, Méx., El futuro exige a los profesionales de la salud ser más visibles, visionarios, innovadores y, sobre todo, protectores, señaló el coronel mé-dico cirujano Fabián de Jesús Cruz Pérez, coordinador de logística de la división general de Sanidad.
Durante la inauguración del pri-mer Congreso Internacional de Medicina Aeroespacial, en la Base Aérea Militar 1 de Santa Lucía, estado de México, exhortó a elevar los estándares de esa especialidad.
Explicó que el encuentro nace de la necesidad de unir conocimientos, experiencia y vocación para proteger a quienes han hecho del cielo su zona de operaciones.
Indicó que la medicina aeroespacial implica atender al cuerpo en la ingravidez y actuar con precisión clínica en escenarios de alta exi-gencia. La salud mental de pilotos y tripulaciones es tan crítica como su condición sicofísica, agregó.