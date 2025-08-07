Jueves 7 de agosto de 2025, p. 10
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lamentaron el amparo que ordena frenar la distribución del libro de texto en el que se hace referencia a Lorenzo Córdova, al considerar que incurrió en la discriminación de pueblos originarios
Consideraron preocupante que por la demanda de un particular pueda estar en riesgo la entrega de los libros de texto, e insistieron en que el actuar del ex presidente del Instituto Nacional Electoral no fue correcto ni ético.