Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 10

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lamentaron el amparo que ordena frenar la distribución del libro de texto en el que se hace referencia a Lorenzo Córdova, al considerar que incurrió en la discriminación de pueblos originarios