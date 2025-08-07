De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9

El embajador de Estados Unidos en México, coronel en retiro Ronald Johnson, aseguró que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países está dando resultados tangibles al frenar el tráfico de fentanilo hacia el norte, el ingreso de armas hacia el sur y la migración ilegal.