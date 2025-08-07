Política
Embajador estadunidense subraya resultados
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9

El embajador de Estados Unidos en México, coronel en retiro Ronald Johnson, aseguró que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países está dando resultados tangibles al frenar el tráfico de fentanilo hacia el norte, el ingreso de armas hacia el sur y la migración ilegal.

En un mensaje en la red X, subrayó que cada arma incautada significa una familia más segura y que cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida.

Destacó que la estrategia conjunta está orientada a proteger a las comunidades de ambos lados de la frontera.

La política de cooperación, agregó el diplomático, es respaldada por los presidentes de su país, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes impulsan acciones coordinadas para combatir el crimen trasnacional.

