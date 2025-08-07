Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 8

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, las afirmaciones de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, sobre una eventual división dentro del partido asociada a la iniciativa de reforma electoral es más bien un aviso para que en el movimiento haya cuidado para evitar rupturas. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien, hay que procurar, todos, que no haya disputas internas que puedan llevar a una división , dijo.

A pregunta expresa sobre la postura de Monreal, aseveró que su lectura era más bien en ese sentido, de que hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna.

–¿Usted no ve riesgo de ruptura?

–No, no, no. Y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando a ello.

–¿No habría riesgo también de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación?

–No, va pa’ largo.

En respuesta a una pregunta sobre la carta del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, relacionada con su reciente viaje a Japón, la mandataria dijo: “No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, de que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera, sea la Presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuentas. (…) A nosotros nos juzga uno solo, que son millones: el pueblo de México.

–¿No sería una incongruencia, Presidenta, hablar de…?

–No voy a entrar en el debate de la carta. Digo mi posición y la voy a mantener siempre, y esa ha sido siempre mi actuación, siempre. Yo les digo, a mi equipo: nosotros somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo, somos ciudadanos, y debemos actuar como ciudadanos, nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad, siempre va a ser mi posición.