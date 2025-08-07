▲ En la sesión se pidió la renuncia de López Hernández a la Junta de Coordinación Política. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 6

Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, se defendió de las acusaciones de la oposición de estar involucrado con el crimen organizado. Sostuvo que son señalamientos sin fundamento y recalcó que en caso de que alguna autoridad judicial federal o local lo cite, acudirá porque no le asusta y tampoco se va a escudar en el fuero.

En un debate áspero de confrontación con priístas y panistas que le exigieron dejar el cargo, López Hernández empleó la frase la calumnia, cuando no mancha, tizna , frecuentemente usada por el ex presidente Andrés Manuel López, para decir a los opositores: Todas sus tiznaderas me tienen sin cuidado .

Después de tres semanas de que Morena y aliados pospusieron ese debate, finalmente se dio en la sesión de ayer a partir de una propuesta de la senadora panista Lilly Téllez en el sentido de que se le pidiera la renuncia al cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Usted debería salir esposado de este recinto , soltó.

De inmediato, López Hernández subió a la tribuna para responder que entiende “la frustración de una oposición" tan menguada y exigió a la panista documentarse, porque se le acusa falsamente, recalcó, de haber nombrado secretario de seguridad a Hernán Bermúdez Requena desde que empezó su gobierno y que ya tenía señalamientos de pertenecer a un cártel.

Expuso que lo nombró en diciembre del 2019 en un momento de crisis de seguridad en el estado y nunca, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha de que estuviera involucrado con el grupo criminal conocido como La Barredora.

Desde luego, agregó, sería absurdo que un servidor público que ha sido gobernador y secretario de Gobernación intentara eludir una responsabilidad política y una responsabilidad jurídica . Sobre esto último, insistió en que está a disposición de la autoridad que lo requiera.