Respuesta a señalamientos
me tienen sin cuidado sus tiznaderas
Hasta ayer, Morena había impedido que la oposición lo cuestionara por su vínculo con Bermúdez Requena
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 6
Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, se defendió de las acusaciones de la oposición de estar involucrado con el crimen organizado. Sostuvo que son señalamientos sin fundamento y recalcó que en caso de que alguna autoridad judicial federal o local lo cite, acudirá porque no le asusta y tampoco se va a escudar en el fuero.
En un debate áspero de confrontación con priístas y panistas que le exigieron dejar el cargo, López Hernández empleó la frase
la calumnia, cuando no mancha, tizna, frecuentemente usada por el ex presidente Andrés Manuel López, para decir a los opositores:
Todas sus tiznaderas me tienen sin cuidado.
Después de tres semanas de que Morena y aliados pospusieron ese debate, finalmente se dio en la sesión de ayer a partir de una propuesta de la senadora panista Lilly Téllez en el sentido de que se le pidiera la renuncia al cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Usted debería salir esposado de este recinto, soltó.
De inmediato, López Hernández subió a la tribuna para responder que entiende “la frustración de una oposición" tan menguada y exigió a la panista documentarse, porque se le acusa falsamente, recalcó, de haber nombrado secretario de seguridad a Hernán Bermúdez Requena desde que empezó su gobierno y que ya tenía señalamientos de pertenecer a un cártel.
Expuso que lo nombró en diciembre del 2019
en un momento de crisis de seguridad en el estado y
nunca, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha de que estuviera involucrado con el grupo criminal conocido como La Barredora.
Desde luego, agregó,
sería absurdo que un servidor público que ha sido gobernador y secretario de Gobernación intentara eludir una responsabilidad política y una responsabilidad jurídica. Sobre esto último, insistió en que está a disposición de la autoridad que lo requiera.
El también coordinador de Morena agregó:
A mí no me da vergüenza decirlo, creo que en términos de seguridad hicimos un trabajo colegiado en Tabasco durante los dos años y ocho meses que estuvo al frente del estado.
Ahí están los resultados en materia de seguridad, los tabasqueños los conocen bien, y como dijo el mejor presidente de los tiempos modernos, mejor en lugar de andar atendiendo a chismes y especulaciones, mejor esperemos que nos juzgue la historia.
El senador López Hernández se midió también con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien aprovechó para quejarse de que es un perseguido político del gobierno de la 4T y advertir que
si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado, tú ya estarías en la cárcel, Adán, porque yo no estoy acusado de violentar ni de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México.
Envalentonado, Alito Moreno agregó:
Yo no estoy acusado de proteger a criminales y defender al crimen organizado. López Hernández le contestó:
No somos iguales, lo suyo es el lodazal, el estercolero. Lo mío es seguir construyendo el proyecto de transformación.
¿Usted estaría dispuesto a presentarse ante la fiscalía de Campeche?, le preguntó al priísta el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar, cuestión que Alito Moreno evadió para seguir con su discurso de que llevará a instancias internacionales la acusación de que el gobierno de Morena está vinculado con el crimen organizado.
Ramírez Cuéllar le advirtió que él votaría por su desafuero, a fin de que rinda cuentas ante las autoridades judiciales campechanas por robo al presupuesto.
Entre gritos de ambos bandos, interrupciones a los oradores, las acusaciones mutuas continuaron, pero López Hernández fue siempre respaldado por los legisladores de su bancada.
El diputado Leonel Godoy resaltó que no hay denuncia alguna en su contra y el senador Gerardo Fernández Noroña les recalcó que
es una vergüenza que Alito sostenga que es un mártir, pero
no se juegan ni su reloj. Son una pandilla de farsantes, una caricatura de oposición.