ado que los neoliberales hundieron a Petróleos Mexicanos ( la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando, se nos acabó , lloriqueaba Enrique Peña Nieto, como si se trata de un deceso fortuito), los dos gobiernos de la 4T se han dedicado a reflotar a la empresa del Estado, para lo cual, ya en la administración de Claudia Sheinbaum, se ha puesto en marcha la estrategia integral de su capitalización y financiamiento para los próximos 10 años.

En días pasados, tanto la mandataria como los titulares de Hacienda, Energía y Banobras detallaron en qué consiste tal estrategia, pero en buena medida omitieron la razón por la cual los neoliberales hundieron a Pemex (siempre con el objetivo de privatizar a la gallina de los huevos de oro , que ellos mismos declararon muerta ) y en qué condiciones la dejaron al momento en que la 4T llegó a Palacio Nacional.

Con la tecnocracia privatizadora en Los Pinos, todos los indicadores petroleros benéficos para el país, productivos y financieros, se desplomaron. En cambio, de forma por demás brutal, aumentaron deuda, importación de combustibles, gasolinazos, huachicol, privatizaciones, importación de crudo (por primera vez desde 1974), corrupción galopante y demás gracias, de tal suerte que la empresa del Estado cayó en picada, inducida por los neoliberales privatizadores.

Ahora, con el reflotamiento de Pemex, quienes lo arruinaron son los primeros en cuestionar la estrategia y en denunciar el inútil rescate de un cadáver (la famosa gallina), porque, dicen, es una sangría de recursos públicos (obviamente olvidan el Fobaproa y tantos otros rescates benéficos para el gran capital).

Más allá del brutal aumento de la deuda de Pemex, que los tecnócratas llevaron a niveles prácticamente impagables, y el constante deterioro de la infraestructura productiva de la ex paraestatal, el siguiente recuento ayuda a entender de qué magnitud fue el daño provocado por seis gobiernos neoliberales al hilo, que no sólo afectó las finanzas de la empresa del Estado, sino el bolsillo de todos los mexicanos.

De acuerdo con la estadística de la Secretaría de Energía, en enero de 1990 por primera vez México importó gasolina (hasta esa fecha, el país fue autosuficiente): 16 mil barriles por día, volumen que al finalizar el sexenio salinista creció hasta 39 mil barriles (cerca de 145 por ciento de aumento). En el caso del diésel, su adquisición foránea comenzó en diciembre de 1995, con Ernesto Zedillo en Los Pinos: alrededor de 13 mil barriles diarios, justo cuando la importación de gasolina había crecido a cerca de 85 mil barriles (volumen 2.2 veces mayor al legado por Salinas de Gortari).