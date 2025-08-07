A

dán Augusto López Hernández no pudo barrer con los señalamientos de responsabilidad política, ética y eventualmente judicial que le asisten por la designación y sostenimiento de un secretario de Seguridad Pública en Tabasco, cuando el ahora senador era gobernador, que ahora está prófugo bajo acusaciones que lo refieren como jefe de La Barredora, un grupo criminal regionalmente dominante (no sólo en Tabasco, también en Chiapas, entonces gobernado por el cuñado Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, faltaba más).

López Hernández ensayó ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión varias rutas de salida, apegado al fuero que dice no necesita, pero mantiene (como Cuauhtémoc Blanco, dispuestos a ir a declaraciones si los requieren, pero con la protección del cargo legislativo, sin riesgo de detención inmediata); ostentoso de no tener miedo, relator de presuntas justificaciones de calendario, estadísticas y burocracias, pero sin ir al fondo del asunto que reside en que él nombró, sostuvo y protegió a Hernán Bermúdez como máximo jefe policiaco sin olerse las andanzas criminales de tal subordinado (como Felipe Calderón con Genaro García Luna).

Desde luego, el ex gobernador, ex secretario de Gobernación y actual líder del Senado mantuvo las asideras sustanciales: elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó la frase de ésta en el sentido de que la 4T va para largo y recordó otra locución de su principal impulsor, el paisano que lo instaló en el alto cargo senatorial, con una variación actualizada que le permitió indicar a los insistentes en relacionarlo con La Barredora que “sus tiznaderas me tienen sin cuidado”.