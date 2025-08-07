Pemex, resarcimiento y juicio penal para los saqueadores

ecenas, bastión y emblema, así el templo mayor del principio y decadencia de una era autoritaria y despótica establecida en corporativismo de todos los sectores sociales y el charrismo sindical como cómplice. Destino manifiesto del botín de régimen priísta sobrevenido en Prian. Esto es Pemex, el trofeo del saqueo neoliberal, ¡10 veces más que la conquista!

Ahora, el rescate inverso al neoliberal, apuntalado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al decir que logrará otra vez la autonomía en 2027 de la petrolera y con miras de producción de energías renovables impacta más allá de lo económico.

Pemex, en su auge, llegó a ser de las empresas más grandes del mundo y la segunda en su ramo. Financió, se le exprimió, durante seis décadas con más menos 40 por ciento del gasto público.

De 2008 a 2019 su deuda pasó de 43 a 106 mil millones de dólares. ¡Malditas ratas asquerosas neoliberales!

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: usted ha puesto el dedo en la llaga, no sólo es recate, sino resarcimiento del saqueo a la nación; por lo anterior es ineludible juicio penal contra Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Vire la mirada y eleve su puño, seguro encontrará anuencia y escuchará al unísono: venganza, también es justicia, cobrémosla. Las deudas neoliberales no son deudas de honor.

Ismael Cano Moreno

Artículo de Hermann Bellinghausen está equivocado, señala

En un extraño artículo Hermann Bellinghausen dedica un ensayo entero al judaísmo de Claudia Scheinbaum Pardo. Todo lo que especula es fruto de su imaginación y de su anti-4T.

Si alguien es mexicanísima es la actual mandataria del país, a quien conozco desde hace unas tres décadas.

Su tesis de licenciatura la realizó en Cheranástico, comunidad indígena purhépecha de Michoacán, a pesar de que es doctora en física su conocimiento sobre el tema ambiental del país y del mundo es notable. No tengo un solo recuerdo de que ella se haya visto como judía.

Víctor M. Toledo

México debe dejar el discurso neutral ante acciones de Israel, dice

Felicito a Hermann Bellinghausen por su columna del lunes, así como al reciente artículo de Bárbara Zamora y a lo que bien apuntó Pablo Moctezuma Barragán en su reciente carta: los gobiernos de México rompieron en su momento relación con los regímenes de Franco, Hitler y Mussolini .

A lo que añado: en el régimen de la Cuarta Transformación el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra el bloqueo a Cuba, el fáctico golpe que recibió el maestro Pedro Castillo en el Perú por el lawfare y Dina Boluarte, así como actuó directamente para salvaguardar la vida de Evo Morales Ayma en 2019, tras el golpe de Estado de la ultraderecha de Jeanine Áñez, acólita del Pentágono.