Jueves 7 de agosto de 2025, p. 24
Hermosillo, Son., Vecinos de colonias populares del norte y sur de esta capital protestaron por la falta de energía eléctrica en sus hogares durante más de 24 horas.
Los manifestantes bloquearon calles, portando pancartas y coreando consignas, debido a la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que responsabilizan de los daños y riesgos derivados de las fallas en el sistema.
Los cortes de energía comenzaron esta semana y afectan a más de 14 colonias, entre ellas Puerta Real, Puerta del Rey, Villa del Sur, Piedra Bola, Palo Verde, La Cholla y Villa Verde.
Según los manifestantes, la CFE no dio ningún aviso ni explicación oficial, aunque operadores telefónicos atribuyeron el apagón a una falla en un transformador del sector.
La interrupción del servicio eléctrico sucedió durante una de las jornadas más calurosas del verano en Hermosillo, mientras los termómetros marcaban más de 47 grados centígrados.
En algunos sectores, el calor nocturno obligó a decenas de familias a salir a la intemperie, buscando alivio ante la imposibilidad de operar ventiladores y aparatos de aire acondicionado, ni siquiera conservar alimentos y medicamentos que requieren refrigeración.
Vecinos de las colonias afectadas bloquearon el acceso sur de Hermosillo, exigiendo soluciones urgentes ante lo que calificaron una crisis eléctrica que ha escalado durante las últimas semanas.
Antier en la noche también fueron reportados varios apagones en otros sectores de la ciudad, que en diversas zonas duraron más de 30 minutos.
Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, criticó la actuación de la CFE y acusó a la empresa de irresponsabilidad ante las condiciones climáticas extremas que enfrenta la capital sonorense.
La situación ya es insostenible. No sólo se trata de apagones, sino de una infraestructura eléctrica que no resiste el calor, ni el crecimiento poblacional, sostuvo.
Peinado Luna anunció que, ante la falta de soluciones, la organización convocó a una marcha para el sábado 23 de agosto a las 18 horas, que saldrá del Jardín Juárez, en el centro de la ciudad.
La manifestación busca visibilizar el malestar ciudadano, y exigir medidas estructurales por parte del gobierno federal y de la comisión para garantizar el suministro eléctrico durante el verano.
En este contexto, las temperaturas en Hermosillo siguen al alza: Protección Civil estatal advirtió que esta semana podrían documentarse hasta 48 grados Celsius.