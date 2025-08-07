Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 24

Hermosillo, Son., Vecinos de colonias populares del norte y sur de esta capital protestaron por la falta de energía eléctrica en sus hogares durante más de 24 horas.

Los manifestantes bloquearon calles, portando pancartas y coreando consignas, debido a la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que responsabilizan de los daños y riesgos derivados de las fallas en el sistema.

Los cortes de energía comenzaron esta semana y afectan a más de 14 colonias, entre ellas Puerta Real, Puerta del Rey, Villa del Sur, Piedra Bola, Palo Verde, La Cholla y Villa Verde.

Según los manifestantes, la CFE no dio ningún aviso ni explicación oficial, aunque operadores telefónicos atribuyeron el apagón a una falla en un transformador del sector.

La interrupción del servicio eléctrico sucedió durante una de las jornadas más calurosas del verano en Hermosillo, mientras los termómetros marcaban más de 47 grados centígrados.

En algunos sectores, el calor nocturno obligó a decenas de familias a salir a la intemperie, buscando alivio ante la imposibilidad de operar ventiladores y aparatos de aire acondicionado, ni siquiera conservar alimentos y medicamentos que requieren refrigeración.

Vecinos de las colonias afectadas bloquearon el acceso sur de Hermosillo, exigiendo soluciones urgentes ante lo que calificaron una crisis eléctrica que ha escalado durante las últimas semanas.