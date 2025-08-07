Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 4

La Secretaría de Cultura (SC) federal, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), comenzó formalmente el procedimiento legal para emitir el decreto por el que se declara monumento artístico al Museo Experimental El Eco, conforme a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El acuerdo se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el propósito de notificar a quienes pudieran tener interés jurídico en ese bien inmueble –dueños, vecinos, instituciones– para que, en el término de 15 días hábiles a partir de esa publicación, presenten ante el Inbal las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

El texto señala que se pone a disposición de los posibles interesados el expediente de dicho procedimiento en la Subdirección General del Patrimonio Artístico Inmueble de esa dependencia, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, tendrán por precluido (perdido o extinto) su derecho .

Escultura penetrable

Ubicado en la calle James Sullivan número 43, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el museo El Eco depende de la Dirección General de Artes Visuales (DGAV) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El recinto fue concebido en los años 50 por el artista y arquitecto de origen alemán Mathias Goeritz (1915-1990) como un espacio para la experimentación artística y arquitectónica, por encargo del empresario mexicano Daniel Mont.

Según la historia de ese espacio museístico, publicada en su sitio oficial en Internet, el artista diseñó el edificio como una estructura poética que invitaba a una experiencia emocional del espacio, desafiando el funcionalismo arquitectónico entonces dominante.