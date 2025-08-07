Jueves 7 de agosto de 2025, p. 3
El Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes inaugura hoy un ciclo dedicado al dramaturgo irlandés Samuel Beckett (1906-1989). La programación incluye Esperando a Godot y Final de partida, dirigidas por José Luis Cruz, además de Tributo a Beckett, que fusiona ambas obras en un diálogo con los vacíos y exabruptos de la vida contemporánea.
En su época hubo catástrofes brutales, como la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos atómicos, de los cuales se cumplen 80 años. Hoy vivimos pandemias y la inteligencia artificial nos desplaza de nuestro espacio humano. Beckett nos permite experimentar semejanzas y recuerda que la única salvación del hombre contemporáneo es la creación artística, señaló Cruz en una conferencia previa al estreno.
Esperando a Godot (7 al 10 de agosto) presenta a dos marginales que inventan juegos para sortear la rutina y enfrentar la angustia de la espera. Godot simboliza lo absurdo de la vida y la incomunicación.
Cruz señaló que es un desafío:
La nada como escenario, la espera como argumento y la intensidad de la experiencia como prueba de resistencia dramática.
Final de partida (14 al 17 de agosto) surge de la devastación de la posguerra y muestra la decadencia de la civilización mediante una poesía maldita.
Cruz indicó que exige esfuerzo físico y emocional:
Los actores viven en los límites de sus cuerpos y emociones. Cada ensayo funcionó como un laboratorio donde la respiración, el sudor y el pulso marcaron el ritmo del lenguaje quebrado que define el teatro beckettiano.
Tributo a Beckett (21 al 29 de agosto) propone un diálogo con la virtualidad y la estupidez actual.
El también dramaturgo y promotor cultural lo describió como un monólogo delirante donde redes sociales y vacíos digitales se yuxtaponen con los microcosmos de soledad creados por Beckett.
La actriz Angélica Lara subrayó el compromiso de la temporada:
No vamos a detenernos. Cada carcajada y cada incomodidad refleja la realidad que Beckett nos obliga a mirar.
El homenaje escénico a Samuel Beckett concluirá el 29 de agosto, con funciones jueves y viernes a las 19:30 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas, en el Foro de las Artes del Cenart (Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco). La entrada cuesta 180 pesos.