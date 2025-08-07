Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 3

El Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes inaugura hoy un ciclo dedicado al dramaturgo irlandés Samuel Beckett (1906-1989). La programación incluye Esperando a Godot y Final de partida, dirigidas por José Luis Cruz, además de Tributo a Beckett, que fusiona ambas obras en un diálogo con los vacíos y exabruptos de la vida contemporánea.

En su época hubo catástrofes brutales, como la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos atómicos, de los cuales se cumplen 80 años. Hoy vivimos pandemias y la inteligencia artificial nos desplaza de nuestro espacio humano. Beckett nos permite experimentar semejanzas y recuerda que la única salvación del hombre contemporáneo es la creación artística , señaló Cruz en una conferencia previa al estreno.

Esperando a Godot (7 al 10 de agosto) presenta a dos marginales que inventan juegos para sortear la rutina y enfrentar la angustia de la espera. Godot simboliza lo absurdo de la vida y la incomunicación.

Cruz señaló que es un desafío: La nada como escenario, la espera como argumento y la intensidad de la experiencia como prueba de resistencia dramática .

Final de partida (14 al 17 de agosto) surge de la devastación de la posguerra y muestra la decadencia de la civilización mediante una poesía maldita.