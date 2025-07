Después del Mundial de Clubes en el que hicieron acto de presencia el Pachuca y Monterrey, y que sólo tuvo buenas entradas en la recta final, no hubo un lapso para el respiro. De inmediato se disputó el Campeón de Campeones entre América y Toluca que, gracias a las Águilas, registró excelente entrada en el Dignithy Health Sports Park, de Carson. Sin dar tiempo a un respiro, le siguió el insulso Juego de Estrellas de la MLS (Liga estadunidense) contra la Liga Mx en Austin, Texas, porque, bien se sabe, ya todo se juega allá, todo es en dólares… Lionel Messi se rió a carcajadas y por supuesto lo desairó, porque si bien es cierto que a sus 37 años está al borde del retiro, tiene un prestigio que cuidar y no quiso rebajarse hasta lo indecible. México no logró evitar el ridículo y se llevó la derrota…

La saturación de juegos y de viajes no sólo provoca fatiga física, también mental. No es casual que Toluca haya sufrido el sábado su primer revés: el técnico Antonio Mohamed decidió rotar jugadores, lo que aprovechó Tigres para tomar ventaja en el marcador, y aunque los Diablos tuvieron una reacción importante, resultó insuficiente… El América también ha tenido gran desgaste y no fue capaz de vencer al Necaxa, peor ahora que no reforzaron al equipo, quizás porque ya no cuenta con el respaldo de Grupo Orlegi, el cual durante muchos años le transfirió a sus mejores jugadores, como hizo con Diego Valdés, Julián Quiñones y una larga lista.

La Liga Mx Femenil se rezaga de forma acelerada. El Tri está a años luz de lo que exhibieron en vibrantes choques los equipos participantes en la UEFA, sobre todo España y la monarca Inglaterra, y la cosa se pondrá peor. “Con la autorización para que desde este torneo jueguen siete extranjeras por equipo en cada partido, se limita aún más el cupo de las mexicanas, aparte, no existe un buen trabajo en fuerzas básicas… El último garbanzo de a libra fue Alice Soto, y muchas que brillaron en torneos pasados ya van de salida, como Liliana Mercado y Charlyn Corral, ambas con más de 30 años. No hay relevo a la vista”, lamenta Armando Magaña, experto en futbol de mujeres.

El Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich, se retira como timonel y con ello se cierra una etapa. En la Liga Mx quedan cuatro técnicos nacionales: Efraín Juárez, Benjamín Mora, Jaime Lozano y Gonzalo Pineda, son de otra generación, una que debió picar piedra en el extranjero ante el desdén de los equipos locales… Hace ya largo rato que Javier Chicharito Hernández se puso la soga al cuello. El evento que marcó su debacle fue cuando por culpa suya, una indisciplina, echaron del staff del Tri a un modesto trabajador, y él no fue capaz de dar la cara, como tampoco lo hizo ahora tras su discurso machista; optó por una forzada carta en Instagram… Con sus patéticos videos de filósofo trasnochado que causan hilaridad o enojo, está opacando su trayectoria como futbolista.