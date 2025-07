Por ahora, el tema de Epstein –y no las políticas crueles contra inmigrantes y pobres, la corrupción explícita, los daños a educación, salud y cultura de sus políticas– está poniendo en jaque al mandatario y sus servidores en el gobierno. Más aún, es una autotrampa, él y su gente fueron quienes promovieron el tema al prometer revelar la lista y otros documentos relacionados con Epstein porque suponían que eso provocaría daño a los demócratas, como los Clinton. Pero cuando la procuradora general informó a Trump que su nombre aparecía múltiples veces en los documentos, de repente decidió no revelar todo lo prometido, enfureciendo a sus bases fieles y algunos de sus aliados más influyentes.

Muchas de las noticias desde dentro del manicomio serían muy chistosas si no fueran tan ominosas y con consecuencias cada vez más graves. Noam Chomsky advirtió varias veces al surgir el fenómeno Trump que su Partido Republicano se convirtió en la organización más peligrosa en la historia humana y que buscaba en lo inmediato derrocar lo que queda de la democracia en Estados Unidos. Lo raro es que políticos y analistas aparentemente siguen pensando que no es tan grave, que se puede y debe seguir el juego político normal .

El problema de fondo no son todos los detalles espantosos de la amistad entre Trump y Epstein, sino que el caso muestra a sus bases que el presidente es sólo uno más en esa cúpula política y económica del uno por ciento, con toda su corrupción, abuso de poder y perversiones.

Todo esto no es lo que uno se imagina cuando es asignado o enviado a cubrir al país más poderoso del planeta en esta coyuntura. Tal vez es por eso que es necesario, esencial, reconocer que los analistas y comentaristas más agudos para la tarea de reportar de manera coherente sobre una cúpula incoherente son los comediantes.

Stephen Colbert, Jon Stewart, a veces Jimmy Kimmel y siempre John Oliver, entre otros cómicos políticos, son los mejores guías a las locuras y verdades de este país. Vienen de una larga tradición, pero hoy su trabajo es aún más urgente. Y no es coincidencia que este gobierno –en medio de sus locuras– busca callar a los bufones. Pero el problema es que éstos responden: la serie animada para adultos South Park estrenó su temporada con un ataque feroz contra Trump –incluyendo escenas de él desnudo en una cama con Satanás– y sus propios jefes empresariales en protesta por la cancelación a futuro del programa de Colbert. [https://www.instagram.com/reel/DMgDyzuS2E0/?igsh=b3gxanhlemhqcG0%3D].

Este domingo llegó la noticia de la muerte de uno de estos maestros, el gran satirista musical Tom Lehrer, cuyas canciones en los sesenta fueron parte de esa gran labor cómica tan necesaria para revelar este país:

