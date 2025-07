México no pertenece a ese grupo, pero recién condenó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el uso del hambre como arma de guerra y puso en duda la efectividad del mecanismo israelí de distribución de ayuda en la franja de Gaza. Hemos observado que el mecanismo de la Fundación Humanitaria de Gaza (ligada a Netanyahu y Trump), establecido por Israel para la distribución de alimentos en la franja, es peligroso e ineficaz, dijo el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos ( La Jornada, Arturo Sánchez Jiménez)

o que sucede en Gaza no admite interpretaciones ni eufemismos: es un genocidio llevado a cabo por el terrorista Netanyahu (junto a su cómplice Trump), exterminio que ningún organismo internacional (la ONU a la cabeza) ni gobierno civilizado (todos alineados con la Casa Blanca, ergo dedicados a proteger y justificar a Israel) han hecho el menor esfuerzo para detenerlo (por el contrario: el jugoso negocio del armamento tiene prioridad). Hasta ahora, el saldo es el asesinato de 60 mil palestinos (entre ellos, 20 mil niños), la destrucción total y la decisión criminal del régimen sionista de matar a la población de hambre.

Además, subrayó que cada día, mientras estamos reunidos, miles de civiles pierden la vida o son desplazados y la hambruna avanza de forma alarmante y advirtió sobre la profunda preocupación del país por la creciente fragilidad regional, los riesgos de una escalada militar y el deterioro alarmante de las condiciones de vida de la población civil; el conflicto entre Israel y Palestina no puede seguir siendo desplazado por otros asuntos internacionales. No podemos permitir que otras crisis desvíen la atención de la gravísima situación humanitaria en Gaza y Cisjordania ( ídem).

Ante el genocidio en Gaza, la actitud del gobierno mexicano ha sido en extremo cuidadosa. Cierto es que el artículo 89 (inciso décimo) constitucional delimita la política exterior del país ( autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad internacionales ), pero el genocidio en Gaza debe motivarlo a ir más allá.

En diversas ocasiones, la presidenta Sheinbaum ha condenado “la situación en Palestina (ojo: ‘situación’, no genocidio) y buscamos la paz por todos los medios, y esa es la política exterior de nuestro país”. Y se manifestó contra la crisis alimentaria (léase exterminio por hambre) que está sucediendo en este momento , al tiempo que México ha pugnado en la ONU (la misma que AMLO calificó de florero ) por la construcción de una salida pacífica .

Bien, pero no es un hecho coyuntural: Israel no quiere la paz; va por la limpieza étnica y la expansión territorial, por lo que una condena no es suficiente.

Las rebanadas del pastel

Trump amenaza al grupo BRICS con 100 por ciento de aranceles si intentan debilitar al dólar . Pues bien, las naciones que integran ese mecanismo ya le respondieron: creación de una criptomoneda respaldada por el rublo ruso, menos vigilada que sus equivalentes en dólares, lo que crea un circuito financiero paralelo muy eficaz ( La Jornada). Entonces, la supremacía del billete verde está en picada.

