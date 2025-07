A

flojó Trump y será solo de 15 por ciento, no de 30 o 50, el arancel que aplique a las mercancías de la Unión de Europea, según anunció después de reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su campo de golf de Turnberry, al oeste de Escocia. El acuerdo incluye a los automóviles, por lo que probablemente subirán de precio Mercedes Benz, Volkswagen, BMW y marcas de superlujo como Rolls Royce, Ferrari y Bentley. El castigo será para los automovilistas estadunidenses.

También sufrirán los aficionados a los vinos, champagne y coñac, y son millones. Adicionalmente, los europeos se comprometieron a comprar petróleo e invertir más dinero en equipamiento militar. El arreglo se hubiera conseguido, y quizá hasta en mejores términos para Estados Unidos, sin necesidad de gritos y sombrerazos.

Siguen México, Canadá y China

El próximo viernes 1 de agosto –o antes– Trump dará a conocer el arancel que pagarán sus tres principales socios comerciales. En un principio, hubo la amenaza de castigo porque supuestamente por estos países llega fentanilo a Estados Unidos. Pero el móvil ha ido cambiando. En el mejor de los escenarios el arancel que aplicará a las mercancías mexicanas no protegidas por el T-MEC será de 15 por ciento. Es posible que haya una nueva llamada telefónica entre Trump y Sheinbaum los próximos días.

Banorte prevé dólar en 18 pesos

Los economistas de Grupo Banorte estiman que seguirá el dólar barato por lo que resta del año y no es imposible que llegue a cotizarse en 18 pesos. El tipo de cambio cerró la semana pasada en 18.55 y en las casas de cambio de Tijuana a 18.10. Falló el pronóstico de que se devaluaría nuestra moneda.

