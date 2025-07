De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 28 de julio de 2025, p. 6

Los fanáticos de la Comic-Con San Diego 2025 recibieron ayer a George Lucas, de 81 años, en su histórica primera visita a ese acto de la cultura pop mundial, donde estuvo acompañado por el tres veces ganador del Oscar Guillermo del Toro, y el diseñador de producción de Death Becomes Her, también premiado con la estatuilla, Doug Chiang.

Lucas nunca había estado en la convención, si bien sus franquicias de La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones están muy arraigadas allí.

Hemos esperado cinco décadas por esto , dijo la actriz y cantante Queen Latifah, moderadora del panel en el que participó Lucas.

El director estadunidense habló del Museo Lucas del Arte Narrativo, fundado por él y su esposa, la empresaria Mellody Hobson, que abrirá sus puertas en Los Ángeles el año que viene.

He coleccionado arte desde que estaba en la universidad , dijo Lucas, que posee un acervo de miles de piezas.

“He hecho esto por más de 50 años y de pronto pensé: ‘¿qué voy a hacer con todo esto?’ Porque me niego a venderlo. Jamás podría hacer eso, pero eso no es lo que yo creo que el arte es. El arte es más sobre una conexión emocional”, agregó.

Una de las inspiraciones de Lucas para abrir el museo surgió de la necesidad del cineasta de un espacio para exhibir sus 40 mil obras, pero también es crear un epicentro que rinda homenaje al arte pop.

Se trata más de una conexión emocional con la obra, no de cuánto costó ni de quién la pintó. No creo que sea algo que te digan. Si tienes una conexión emocional, es arte. Si no, simplemente pasa a la siguiente pintura , añadió Lucas.

Además, se presentó en la sala un breve video narrado por el actor Samuel L. Jackson, quien adelantó algunas de las obras que se expondrán, como la moto del General Grievous, el deslizador terrestre de la película original de Star Wars y la nave espacial de Anakin Skywalker de Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma. Otras obras incluyen pinturas de Frida Kahlo.

