na frase parece encapsular el significado del proceso que en buena medida está en curso, hoy, en el mercado de valores, la bolsa de Wall Street: El insensato exceso de confianza . El Financial Times define el desempeño del mercado accionario en Estados Unidos durante este año como una especie de levitación. Esto ocurre en un escenario que incluye elementos como: la guerra comercial, el creciente déficit fiscal y la mayor deuda pública, las tensiones geopolíticas generalizadas o el desmantelamiento del orden internacional de la posguerra y la perspectiva de un menor crecimiento del producto. Ese complejo entorno no ha conseguido contener el rebote registrado en los índices desde el pasado abril.

The Wall Street Journal describe un fenómeno que apunta a la situación a la que el antiguo presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan describió como la exuberancia irracional . Se trataba entonces, hace casi 30 años, de la crisis asociada con las empresas tecnológicas denominadas dot com (.com).

Tal condición corresponde a un infundado optimismo por parte de los agentes que operan en el mercado y que carece de cualquier fundamento real en cuanto a la valuación de las empresas, sus fundamentos financieros y, en especial, los flujos que generan. Lo que predomina, en cambio, son los factores sicológicos. Una versión de los famosos espíritus animales a los cuales se refería John Maynard Keynes aludiendo a los impulsos emocionales que influyen en las decisiones económicas.

Ahora, esta conducta se manifiesta ejemplarmente en el acrónimo DORK que proviene de los símbolos para ejecutar órdenes de intercambio de ciertas acciones. En este caso se trata de acciones de las empresas Krispy Kreme (donas), Open Door (tecnología en bienes raíces), Rocket Cos (diversas transacciones financieras) y Kohl’s (tiendas departamentales especializadas). DORK se compone de las iniciales de estos símbolos. Se trata de un episodio de gran especulación que poco tiene que ver con los resultados financieros de esas empresas. Curiosamente, dork en inglés, se traduce como estúpido o menso. Una ironía que viene muy bien al caso que describe.