no de los sectores que más se ha revalorado en el mundo es el de los semiconductores. La pandemia mostró el peligro de no contar con estos insumos, ya que sectores completos de la producción mundial dependen de estos pequeños componentes. Autos, teléfonos inteligentes y computadoras, por ejemplo, no funcionan sin chips.

Los circuitos integrados se han convertido en el principal insumo material de la revolución tecnológica y cada vez son más especializados. Quien no tiene la tecnología para producirlos se rezaga frente a países líderes. China, Taiwán y Corea del Sur producen 58 por ciento de estos insumos, frente a 12 de Estados Unidos. A raíz de la escasez de chips en Occidente, Europa y Estados Unidos no cumplieron sus metas de producción en la pandemia. No se trata de que en Occidente no exista el desarrollo tecnológico adecuado, sino que delegó la fabricación un insumo común y corriente a otras regiones porque salía más barato.

Por la escasez de estos bienes, Washington consideró el desarrollo y producción de chips como un tema de seguridad tecnológica nacional. Se trata de una política de Estado en la que comienzan a invertirse miles de millones de dólares, en coordinación con empresas privadas, para resolver esta limitante. En especial, Intel, Nvidia, TSMC, SK Hynix y Apple coinvertirán en Norteamérica más de 20 mil millones de dólares en fábricas y desarrollo de productos en esta área, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.