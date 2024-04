En la conversación que mantuvo con Miles, directora de la revista Granta, se recordó un pasaje de su novela Los libros de Jacob (2015), en el que decía: Una noche invernal en la que me costaba conciliar el sueño tuve la impresión de que nada de lo que me rodeaba era verdadero (...) Como si todo alrededor fuera inventado por la mano de un pintor . A partir de ahí, Tokarczuk respondió a esa inquietud de la procedencia de las imágenes literarias, de las tramas que fecundan el relato: “El tríptico de Boticelli La historia de Nastagio degli Onesti (1483) representa a una mujer perseguida por un hombre a caballo armado con una espada por no aceptar al marido que le habían convenido. La obra nos remite a la mitología, al tiempo repetido. La literatura hace lo mismo: repite el tiempo y los temas. Nuestra misión es renovarlos.

De ahí que reconozca que escribe para crear imágenes nuevas , con el fin de que se puedan conjugar las frases de diferentes modos, que no haya un orden establecido. Mi prosa no es realista. El lenguaje es una herramienta para expresar imágenes , señaló la escritora durante su intervención en una residencia literaria en el Museo del Prado, la tercera de este tipo después de la participación del Nobel sudafricano John Maxwell Coetzee y la escritora mexicana Chloe Aridjis.

Nosotros no tenemos en nuestro cerebro las imágenes que tenían las generaciones anteriores, pero hemos tenido que crear un disco duro donde está todo esto. Un disco duro al que pertenece, por ejemplo, el Museo del Prado, y al que la gente viene para ver un cuadro que representa a personas que no existen, paisajes que han desaparecido y, de esta forma, participamos en esta comunidad de la memoria que nos permite mantener esa continuidad y crear nuestro interior. Esa es la maravilla del arte y la cultura, porque sin esto no sobreviviríamos; esto habría que ser explicado y contado a los políticos, ya que muchos de ellos no entienden.

Nueva visita

La pinacoteca madrileña anunció un nuevo recorrido virtual, de alta resolución, que permitirá hacer un trayecto por las plantas baja, primera y segunda del museo a lo largo de visiones panorámicas de 360 grados que permiten apreciar las obras y su disposición en las salas, ofreciendo una selección de 89 piezas digitalizadas en gigapixel, además de cinco esculturas en tercera dimensión.

Para la digitalización, que permitirá de forma gratuita a los visitantes conocer a detalle el tesoro artístico que alberga el recinto, se empleó un sistema robotizado y computarizado de captura, con técnicas de ayuda al disparo. Así se logró el escaneo de 475 panorámicas de 360 grados de las salas, en superalta resolución, para lo que se capturaron más de 17 mil fotografías en alta resolución.

A partir de la digitalización de las salas y obras en alta resolución, se lograron recorridos temáticos que explican los detalles de cada obra mediante una introducción hablada.

Los días y horarios de los itinerarios están definidos en la página web de la pinacoteca: www.museodelprado.es.