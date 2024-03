▲ Es uno de los artistas más cautivadores de la escena conceptual en México , sostiene Schulz. Aquí, Marcos Kurtycz, c. 1985. Foto cortesía de Fauna Libros / Archivo de la familia Wiseman

Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Viernes 29 de marzo de 2024, p. 2

Un ritualista del performance y de la impresión se devela en el libro Marcos Kurtycz: Corporalidad al límite, el cual busca provocar y aventar guiños a quien explore sus páginas con la memoria de un cuantioso número de imágenes de su trabajo, con un afán de hacer pervivir la obra del artista polaco en un sentido más amplio, más allá del objeto, describió la editora Sara Schulz.

Kurtycz (Polonia,1934-Ciudad de México,1996) es uno de los artistas más cautivadores de la escena conceptualista en México . Hizo del cuerpo uno de los medios de expresión, ya sea en gran cantidad de libros de artista y en acciones en vivo.

En el texto publicado por Fauna Libros, que dirige Sara Schulz, se narra que Kurtycz realizó cientos de publicaciones y acciones de impresión que entrelazan las utopías maquinistas de la cibernética con la reflexión sobre el cuerpo, sus prótesis, vulnerabilidad y erotismo .

Llegó a la Ciudad de México en 1968 para abandonar la ingeniería y convertirse en precursor del arte de acción y una práctica basada en el conceptualismo. En su producción creativa hizo referencia al ambiente de censura que vivió durante su infancia en su natal Polonia de la posguerra, así como la situación que encontró con la masacre de Tlatelolco, y a la difícil negociación de libertad creativa en contextos donde el Estado es el principal motor cultural , señala en uno de los ensayos Mara Polgovsky.

Subraya que el polaco-mexicano es conocido principalmente como un artista del performance, pero que se trata de una percepción mutilada, porque en su trayectoria primero fue el libro, y una vez que se cruzaron ya no hubo punto de ruptura.

En entrevista, Schulz declaró: Me atrevería a decir que fue alguien que siempre estuvo en las márgenes, tanto conceptual como en el involucramiento de otras personas. No porque fuera lejano, sino porque mantenía una perspectiva que sacaba del marco lo que estaba sucediendo . El trabajo para este libro, que tomó varios años, también implicó placer en el sentido editorial al conocer la obra de Kurtycz, lo cual incluyó poder ingresar al archivo, entender cómo funcionan las piezas, sus implicaciones y alusiones. Como editora, he querido plasmar en el libro ese mismo matiz .

Apuntó que un aspecto valioso de las más de 400 páginas es el resguardo y reunión del material, que incluye fotografías, testimonios y secuencias. Es muy completo lo que tenemos. Es un libro especial porque logra reunir todos estos aspectos, no es un catálogo . No puede haber un libro tan exhaustivo con una trayectoria tan potente, pero sí se aporta apreciación sobre la obra, espero que sea el marco para que se desarrolle más investigación .